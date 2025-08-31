Evropské země pracují na „docela přesných plánech“ pro případné nasazení svých vojáků na Ukrajině v rámci poválečných bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou zemi, jež jsou zcela klíčové a budou mít plnou podporu amerických kapacit. Řekla to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová listu Financial Times.
Evropa má plán na nasazení vojáků po válce na Ukrajině, řekla šéfka Evropské komise
„Bezpečnostní záruky jsou prvořadé a naprosto zásadní,“ uvedla von der Leyenová v rozhovoru. „Máme jasnou ‚cestovní mapu‘ a v Bílém domě jsme se dohodli... a tato práce postupuje velmi dobře.“ Šéfka unijní exekutivy v těchto dnech podniká cesty do zemí EU sousedících s Ruskem a Běloruskem, s jejichž představiteli mluví hlavně o obraně a bezpečnosti.
Evropské země v současné době podle ní pracují na plánech nasazení „mnohonárodních jednotek“ s americkým zázemím. „Prezident Trump nás ujistil, že v rámci záložního mechanismu bude zajištěna americká přítomnost,“ řekla von der Leyenová. „To bylo řečeno velmi jasně a opakovaně potvrzeno,“ dodala.
Ukrajina požaduje od svých západních spojenců konkrétní bezpečnostní záruky, včetně přítomnosti pozemních jednotek, jako součást jakékoli mírové dohody, která by ukončila válku. Tu před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko, když jeho armáda na příkaz prezidenta Vladimira Putina vpadla na Ukrajinu.
Evropské velení, podpora od USA
Toto nasazení by podle zprávy FT mohlo zahrnovat desítky tisíc vojáků pod evropským velením, kteří budou mít podporu ze strany Spojených států, včetně řídicích a velitelských systémů a zpravodajských a pozorovacích kapacit. Toto uspořádání bylo dohodnuto minulý týden na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského a evropských lídrů v Bílém domě.
Čelní představitelé evropských zemí, včetně německého kancléře Friedricha Merze, britského premiéra Keira Starmera, generálního tajemníka NATO Marka Rutteho a von der Leyenové, se mají ve čtvrtek na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sejít v Paříži, aby pokračovali v jednáních na vysoké úrovni o Ukrajině, uvedly rovněž Financial Times s odvoláním na tři diplomaty informované o těchto plánech.