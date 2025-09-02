Rusko v noci z pondělí na úterý opět útočilo na několik ukrajinských oblastí. Při úderu na město Bila Cerkva v Kyjevské oblasti zahynul jeden člověk. Podle ruskojazyčné služby BBC zemřel jeden muž také při útoku na Chersonskou oblast. Dalšího mrtvého hlásí Záporožská oblast. Úderům čelilo i město Sumy, podle šéfa tamní vojenské správy Serhije Kryvošejenka je na místě několik zraněných včetně dítěte.
Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé v několika regionech
„Objevili jsme tělo muže, zatímco hasiči bojovali s ohněm v garážovém komplexu, který vzplál v důsledku útoku,“ napsal na síti Telegram šéf regionální vojenské správy Mykola Kalašnyk. Informoval také o dalších škodách napříč městem Bila Cerkva, poničených oknech a požárech.
Ruské jednotky zaútočily rovněž na Chersonskou oblast, kde podle BBC zahynul 73letý muž. Ruské letecké bomby svržené na obec Uspenivka v Záporožské oblasti zase zabily dvaašedesátiletého muže, oznámila oblastní správa. Údery podle ní poškodily domy i hospodářská stavení.
Ruské drony zasáhly také již zmíněné Sumy. Kryvošejenko na Telegramu uvedl, že při útoku bylo zničeno obchodní centrum a čtyři obytné budovy a několik lidí bylo zraněno – včetně dítěte. Podle předchozího oznámení úřadů na místě úderu vypukl rozsáhlý požár, podle šéfa vojenské správy se ho už ale podařilo uhasit.
O dronovém úderu informovala i správa Černihivské oblasti, podle ní zde bylo zraněno několik lidí včetně čtrnáctileté dívky. Bezpilotní letouny útočily podle BBC také na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti, podle tamních úřadů se „díky včasné reakci podařilo zabránit značným škodám a ztrátám na životech“.
Údajné ukrajinské útoky
Moskva tvrdí, že ukrajinské drony v noci útočily na území Ruska. Úřady v Rostovské oblasti údajně musely kvůli bezpilotním letounům evakuovat více než tři sta lidí.
Gubernátor oblasti Jurij Sljusar na síti Telegram uvedl, že útok poškodil několik obytných domů a rozhořely se kvůli němu malé požáry. Zranit měl tři lidi včetně dítěte. Zraněné hlásila po údajném ukrajinském úderu také Bělgorodská oblast. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
