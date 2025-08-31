Jedním z nejpalčivějších aspektů plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, která trvá již tři a půl roku, jsou ukrajinské děti zavlečené do Ruska. Domů se zpátky podařilo dostat jen zlomek z nich. Americká první dáma Melania Trumpová nedávno apelovala na ruského vůdce Vladimira Putina, aby utrpení ukrajinských dětí ukončil.
Unesené ukrajinské děti se bojí odvodu do ruské armády
Pavlo je z generace ukrajinských dětí, které jako první pocítily ruskou okupaci. Jeho rodné město Charcyzk nedaleko Doněcku sevřel Kreml už v roce 2014, kdy mu bylo osm let. V ruské škole během dospívání čelil brutální šikaně.
„Vyhrožovali mi, že mi vyškrábou oči kvůli mým proukrajinským postojům,“ popsal útržky své minulosti Pavlo anonymně a za dohledu psycholožky. Má totiž strach z Ruska i z nepochopení na Ukrajině, jelikož dostal ruský pas.
Na škole, kde musel Pavlo mluvit jen rusky, ho tlačili k členství v junarmiji – militarizované mládežnické skupině ovládané propagandou. „Je to taková vojenská příprava. Učíte se tam střílet a připravujete se na vstup do ruské armády,“ vysvětlil Pavlo.
Propracovaný ruský systém
To, co začalo u příběhu Pavla v roce 2014, Kreml postupně proměnil v propracovaný systém – přesuny dětí, umisťování do proruských zařízení, adopce a často tlak na vojenský výcvik, kterým Moskva kompenzuje ztráty na frontě. Získat děti zpět není jednoduché.
„Říkají jim, že se nemohou vrátit na Ukrajinu, že je tam čeká vyšetřování kvůli tomu, že mají ruské pasy. Nic z toho není pravda,“ uvedla vedoucí právního oddělení organizace Save Ukraine Miroslava Charčenková.
Podle údajů Save Ukraine připravila ruská okupace od roku 2014 Ukrajinu o milion šest set tisíc dětí. Minimálně dvacet tisíc z nich jednotky Kremlu násilně odvlekly po rozpoutání plnohodnotné invaze. Vrátit se podařilo jen 1560 nezletilých, přibližně s polovinou případů pomohla právě Save Ukraine.
Obavy z odvodu do ruské armády
Podle Charčenkové se nyní tendence změnila. „Navracíme hlavně teenagery. Jsou to chlapci, kteří se bojí odvodu do ruské armády,“ sdělila.
O pomoc si Pavlo, stejně jako další chlapci, řekl přes sociální sítě. Na Ukrajinu se vrátil loni v den svých osmnáctých narozenin – Save Ukraine ho ubytovala v azylovém domě pro děti s podobným osudem. „To, že jsem na Ukrajině, je pro mě, jako bych se znovu narodil,“ řekl Pavlo.
I kvůli dětem, jako je Pavlo, napsala americká první dáma Melania Trumpová osobní dopis Putinovi. Na něj kvůli deportacím dětí vydal mezinárodní trestní soud zatykač, který komplikuje výběr dějiště případného summitu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
