Ukrajina podle Zelenského testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů

Kyjev testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů a v noci na úterý provedla úspěšný zásah. V úterním večerním hlášení to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Další vývoj prochází testováním. Jedná se o ukrajinský projekt, který zaznamenal úspěch – Šáhed byl zničen,“ uvedl Zelenskyj ve svém večerním videoprojevu, přičemž měl na mysli drony íránské konstrukce vysílaný Ruskem. „Je však třeba ještě doladit některé technické detaily. Potřebujeme ještě trochu času,“ dodal.
Ukrajinská armáda na síti Facebook uvedla, že její jednotky přes noc sestřelily 187 vzdušných cílů. Zelenskyj ve svém projevu uvedl, že přes noc bylo zachyceno 93 procent všech ruských dronů.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Ukrajina zároveň rychle vyvinula technologii proti dronům a nyní nabízí své odborné znalosti dalším zemím, včetně některých zemí na Blízkém východě, které čelí íránským útokům. Sestřelování ruských balistických raket je však obtížnější a Kyjev požádal západní spojence o zvýšení dodávek prostředků určených k jejich likvidaci.