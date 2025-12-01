V Hongkongu zadrželi třináct lidí kvůli tragickému požáru bytového komplexu


1. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dosud celkem třináct osob zadržely úřady v souvislosti s vyšetřováním tragického požáru obytného komplexu v Hongkongu z minulého týdne. Při požáru zahynulo přes 150 lidí. Předběžné vyšetřování přitom naznačuje, že ochranné sítě kolem bambusového lešení, které obklopovalo bytový komplex procházející rekonstrukcí, nesplňovaly bezpečnostní normy.

„Bylo okamžitě zahájeno důkladné vyšetřování pro podezření z neúmyslného zabití,“ uvedl šéf hongkongské bezpečnosti Chris Tang. Mezi zadrženými je jedna žena a dvanáct mužů. Veřejnost se ale domnívá, že odpovědnost by měli nést i zástupci místní správy.

Úřady provedly test vzorků síťovin na lešení kolem sedmi vyhořelých budov a zjistily, že nesplňují standardy, ačkoliv prvotní vyšetřování tvrdilo opak. „Nyní, když už je oheň uhašen, jsme se mohli dostat do míst, která předtím nebyla přístupná, a vzali jsme odtud vzorky,“ řekl Tang.

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku
Žena uctívá památku obětí požáru v bytovém komplexu v Hongkongu

Oheň vypukl ve středu odpoledne místního času a hasičům se ho podařilo uhasit až v pátek. Zahynulo při něm 151 lidí a více než čtyřicet dalších úřady nadále pohřešují. Desítky osob jsou zraněny a tisíce lidí přišly o domov. Hledání pozůstatků obětí v sutinách budov bude podle policie trvat zřejmě ještě tři týdny.

V Hongkongu se nacházejí jedny z nejvyšších obytných budov, které zároveň patří k nejhustěji obydleným na světě. Požáry představovaly v minulosti pro město častou pohromu, zejména v chudých čtvrtích. V posledních letech ale kvůli posílení bezpečnostních opatření propukají stále méně.

