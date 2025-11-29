Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Správce města John Lee a další představitelé Hongkongu v sobotu při pietní ceremonii před budovou hongkongské vlády drželi tři minuty ticha, zatímco vlajky Hongkongu a Číny vlály na půl žerdi, píše web stanice BBC. Záchranné práce ve výškovém obytném komplexu, který ve středu pohltily plameny, už skončily. Policie v sobotu podle agentury Reuters uvedla, že 150 lidí je stále nezvěstných. Při požáru přišlo o život nejméně 128 lidí.
Lidé všech věkových kategorií spolu s dětmi přišli položit žluté a bílé chryzantémy na vyhrazené místo k uctění památky obětí nedaleko osmi zčernalých budov obytného komplexu Wang Fuk Court. Devětašedesátiletá Wong, která v komplexu žila více než čtyřicet let, scénu pozorovala jako ve snách. Zmínila svou známou, která se starala o 18měsíční dítě a se kterou si byly blízké. „Včera jsme se dozvěděli, že zemřely,“ řekla žena agentuře AFP.
Příčina požáru stále nebyla stanovena. Úřady uvedly, že polystyren a ochranné sítě umístěné na vnější straně oken komplexu, který procházel rekonstrukcí a byl obklopen pro Hongkong typickým lešením z bambusu, umožnily rychlé šíření ohně. V následujících týdnech budou úřady incident vyšetřovat, přičemž policie už na místě sbírá důkazy.
Vztek obyvatel Hongkongu
Požár v obyvatelích Hongkongu vzbudil hněv. Někteří hlásí poruchy požárních alarmů a nedbalost ze strany společnosti, které ve Wang Fuk Court prováděla renovace. V komplexu bydlelo 4643 lidí, z nichž byla více než třetina starších 65 let. Obyvatelé si už více než rok stěžovali na riziko požáru spojené s opravami.
Čína v sobotu oznámila kampaň inspekcí požární bezpečnosti pro výškové budovy po celé zemi. Zvláštní pozornost bude věnována budovám, které procházejí renovacemi, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo pro mimořádné situace.
Úřady v noci na čtvrtek oznámily, že zadržely tři muže kvůli podezření z neúmyslného zabití. Šlo o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Protikorupční úřad v pátek zadržel dalších osm lidí. Šlo o dva vedoucí pracovníky projekční kanceláře odpovědné za renovaci, dva vedoucí stavby, tři subdodavatele lešení a jednoho zprostředkovatele.
Hongkongský ministr práce Chris Sun řekl, že jeho úřad od loňského července provedl šestnáct inspekcí prací prováděných v zasaženém komplexu.
Požár je nejtragičtější od roku 1948, kdy při požáru skladu zahynulo 176 lidí. Agentura Reuters připomíná i požár londýnské budovy Grenfell Tower z roku 2017, kdy zemřelo 72 lidí.