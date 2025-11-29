Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku


před 40 mminutami

Správce města John Lee a další představitelé Hongkongu v sobotu při pietní ceremonii před budovou hongkongské vlády drželi tři minuty ticha, zatímco vlajky Hongkongu a Číny vlály na půl žerdi, píše web stanice BBC. Záchranné práce ve výškovém obytném komplexu, který ve středu pohltily plameny, už skončily. Policie v sobotu podle agentury Reuters uvedla, že 150 lidí je stále nezvěstných. Při požáru přišlo o život nejméně 128 lidí.

Lidé všech věkových kategorií spolu s dětmi přišli položit žluté a bílé chryzantémy na vyhrazené místo k uctění památky obětí nedaleko osmi zčernalých budov obytného komplexu Wang Fuk Court. Devětašedesátiletá Wong, která v komplexu žila více než čtyřicet let, scénu pozorovala jako ve snách. Zmínila svou známou, která se starala o 18měsíční dítě a se kterou si byly blízké. „Včera jsme se dozvěděli, že zemřely,“ řekla žena agentuře AFP.

Příčina požáru stále nebyla stanovena. Úřady uvedly, že polystyren a ochranné sítě umístěné na vnější straně oken komplexu, který procházel rekonstrukcí a byl obklopen pro Hongkong typickým lešením z bambusu, umožnily rychlé šíření ohně. V následujících týdnech budou úřady incident vyšetřovat, přičemž policie už na místě sbírá důkazy.

Následky požáru bytového komplexu v Hongkongu

Vztek obyvatel Hongkongu

Požár v obyvatelích Hongkongu vzbudil hněv. Někteří hlásí poruchy požárních alarmů a nedbalost ze strany společnosti, které ve Wang Fuk Court prováděla renovace. V komplexu bydlelo 4643 lidí, z nichž byla více než třetina starších 65 let. Obyvatelé si už více než rok stěžovali na riziko požáru spojené s opravami.

Čína v sobotu oznámila kampaň inspekcí požární bezpečnosti pro výškové budovy po celé zemi. Zvláštní pozornost bude věnována budovám, které procházejí renovacemi, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo pro mimořádné situace.

Požár bytového komplexu v Hongkongu
Zdroj: Reuters/Tyrone Siu

Úřady v noci na čtvrtek oznámily, že zadržely tři muže kvůli podezření z neúmyslného zabití. Šlo o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Protikorupční úřad v pátek zadržel dalších osm lidí. Šlo o dva vedoucí pracovníky projekční kanceláře odpovědné za renovaci, dva vedoucí stavby, tři subdodavatele lešení a jednoho zprostředkovatele.

Hongkongský ministr práce Chris Sun řekl, že jeho úřad od loňského července provedl šestnáct inspekcí prací prováděných v zasaženém komplexu.

Požár je nejtragičtější od roku 1948, kdy při požáru skladu zahynulo 176 lidí. Agentura Reuters připomíná i požár londýnské budovy Grenfell Tower z roku 2017, kdy zemřelo 72 lidí.

Tchaj-wan a Hongkong se vzpamatovávají ze supertajfunu
Tajfun Ragasa poničil obchod ve městě Hualien

