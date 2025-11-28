Počet obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu vzrostl na 94

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 94. V pátek ráno o tom informovala agentura AP. Hasiči s nejtragičtějším hongkongským požárem za mnoho desetiletí bojují od středy, dosud se jim podařilo vyprostit stovky lidí, přes 200 lidí však zůstává nezvěstných. Příčina požáru je stále neznámá.
Ve středu naposledy informovaly tamní úřady o 83 mrtvých. Hasiči se pokoušejí dostat do všech bytů v komplexu tvořeném sedmi věžáky, což jim komplikuje hustý dým.
„Naše hasící operace je téměř u konce,“ řekl podle AP zástupce šéfa operačního oddělení hasičů Derek Armstrong Chan. Úkolem hasičských týmů je podle něho nyní zabránit tomu, aby vzplanuly žhnoucí a ohořelé části domů. Poté přijde na řadu pátrací a záchranná akce.
Oheň vypukl ve středu kolem 13:00 SEČ. Zasáhl komplex Wang Fuk Court z 80. let minulého století, kde je asi dva tisíce bytových jednotek, v nichž bydlelo na 4800 lidí. Panuje podezření, že některé materiály na vnějších stěnách výškových budov nesplňovaly požární normy, což umožnilo neobvykle rychlé šíření ohně. Policie také uvedla, že u oken na každém patře našla polystyren, který je vysoce hořlavý.
Úřady oznámily, že zatkly tři muže ve věku od 52 do 68 let pro podezření z neúmyslného zabití – dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Ve čtvrtek policisté prohledali kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starost renovace v komplexu. Správce města John Lee uvedl, že vláda se bude této katastrofě věnovat přednostně.
Středeční požár je nejtragičtější v Hongkongu za poslední desítky let. V listopadu 1996 zahynulo 41 lidí v komerční budově v Kowloonu při požáru, který trval asi 20 hodin.