Počet obětí požáru bytového komplexu v Hongkongu vzrostl na 94


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 94. V pátek ráno o tom informovala agentura AP. Hasiči s nejtragičtějším hongkongským požárem za mnoho desetiletí bojují od středy, dosud se jim podařilo vyprostit stovky lidí, přes 200 lidí však zůstává nezvěstných. Příčina požáru je stále neznámá.

Ve středu naposledy informovaly tamní úřady o 83 mrtvých. Hasiči se pokoušejí dostat do všech bytů v komplexu tvořeném sedmi věžáky, což jim komplikuje hustý dým.

„Naše hasící operace je téměř u konce,“ řekl podle AP zástupce šéfa operačního oddělení hasičů Derek Armstrong Chan. Úkolem hasičských týmů je podle něho nyní zabránit tomu, aby vzplanuly žhnoucí a ohořelé části domů. Poté přijde na řadu pátrací a záchranná akce.

Události: Požár v Hongkongu

Oheň vypukl ve středu kolem 13:00 SEČ. Zasáhl komplex Wang Fuk Court z 80. let minulého století, kde je asi dva tisíce bytových jednotek, v nichž bydlelo na 4800 lidí. Panuje podezření, že některé materiály na vnějších stěnách výškových budov nesplňovaly požární normy, což umožnilo neobvykle rychlé šíření ohně. Policie také uvedla, že u oken na každém patře našla polystyren, který je vysoce hořlavý.

Úřady oznámily, že zatkly tři muže ve věku od 52 do 68 let pro podezření z neúmyslného zabití – dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Ve čtvrtek policisté prohledali kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starost renovace v komplexu. Správce města John Lee uvedl, že vláda se bude této katastrofě věnovat přednostně.

Středeční požár je nejtragičtější v Hongkongu za poslední desítky let. V listopadu 1996 zahynulo 41 lidí v komerční budově v Kowloonu při požáru, který trval asi 20 hodin.

Zemřela členka Národní gardy postřelená ve Washingtonu, oznámil Trump

Dvacetiletá členka Národní gardy Sarah Beckstromová, postřelená spolu s kolegou ve středu poblíž Bílého domu, zemřela v nemocnici. Pode tiskových agentur to ve čtvrtek večer oznámil prezident Donald Trump. Z útoku je podezřelý Afghánec pobývající v USA pátým rokem. Druhý zraněný gardista stále v kritickém stavu bojuje o život, dodal šéf Bílého domu.
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 94. V pátek ráno o tom informovala agentura AP. Hasiči s nejtragičtějším hongkongským požárem za mnoho desetiletí bojují od středy, dosud se jim podařilo vyprostit stovky lidí, přes 200 lidí však zůstává nezvěstných. Příčina požáru je stále neznámá.
Izraelské síly zastřelily dva Palestince, kteří se jim podle videa vzdali

Na okupovaném Západním břehu byli zastřeleni dva Palestinci poté, co se podle videozáznamu z místa vzdali izraelským bezpečnostním silám. Oba se jevili neozbrojení, informuje Reuters. Palestinská samospráva podle agentury AFP Izrael obvinila z válečného zločinu.
Papež v Turecku vyzval k respektu a kritizoval rostoucí globální napětí

Papež Lev XIV. v Ankaře při svém prvním oficiálním projevu na zahraniční cestě vyzval k pluralitní společnosti a vzájemnému respektu. Vyjádřil také přání, aby Turecko přispělo k mezinárodní stabilitě a sblížení národů. V proslovu před prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, politiky a diplomatickým sborem kritizoval rostoucí silné napětí na globální úrovni. Zároveň vyzdvihl rostoucí roli žen v turecké společnosti a jejich vliv na mezinárodní záležitosti.
Obětí požáru v Hongkongu je už přes osmdesát

Obrovský požár, který vypukl ve středu a stále hoří v hongkongském bytovém komplexu, si už vyžádal 83 životů, dalších tři sta lidí je ještě pohřešovaných. Oheň mohl být způsoben „hrubou nedbalostí“ stavební firmy, která použila nebezpečné materiály, uvedla ve čtvrtek policie.
Muž podezřelý z útoku na gardisty spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Afghánec podezřelý z postřelení dvou gardistů nedaleko Bílého domu spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně CIA, oznámil podle televize Fox News ředitel CIA John Ratcliffe. Dodal, že nyní byl devětadvacetiletý muž příslušníkem partnerské síly v Kandaháru. Do USA přišel v rámci programu exprezidenta Joea Bidena. Spojené státy v reakci prověřují všechny žádosti o azyl schválené za předešlé administrativy.
Putin označil americko-ruský plán za možný základ příštích mírových dohod

Americko-ruský návrh by se mohl stát základem pro příští dohody o ukončení ruské války na Ukrajině, prohlásil ve čtvrtek ruský vládce Vladimir Putin v Kyrgyzstánu při návštěvě v tamním hlavním městě Biškeku. Základem budoucích jednání o skončení bojů musí být současná frontová linie, Ukrajina nesmí být nucena k územním ústupkům, prohlásil německý kancléř Friedrich Merz.
EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.
