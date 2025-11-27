Obětí požáru v Hongkongu je už přes padesát


27. 11. 2025
Obyvatelé hongkongského bytového komplexu jsou zdrceni požárem
Zdroj: Reuters

Obrovský požár, který stále hoří v hongkongském bytovém komplexu, si už vyžádal 55 životů, dalších více než dvě stě lidí je ještě pohřešovaných. Oheň mohl být způsoben „hrubou nedbalostí“ stavební firmy, která použila nebezpečné materiály, uvedla ve čtvrtek policie.

Od vypuknutí požáru se hasiči snažili dostat k obyvatelům, které mohl intenzivní žár a hustý kouř uvěznit v horních patrech bytového komplexu Wang Fuk Court. Počet mrtvých zatím vystoupal na pětapadesát.

Hustě zastavěný komplex v severní čtvrti má dva tisíce bytů v osmi blocích, kde žije více než 4600 lidí. Na videu z místa události byly vidět plameny šlehající z obytných věží obalených zelenou stavební sítí a bambusovým lešením. Bambusové lešení je základem tradiční čínské architektury, ale z bezpečnostních důvodů se v Hongkongu od března postupně vyřazuje z používání.

Hasičský sbor ve čtvrtek podle agentury AFP informoval, že oheň, který ve středu zachvátil sedm z osmi budov komplexu, byl ve čtyřech budovách uhašen. Požáry ve třech dalších objektech jsou podle hasičů pod kontrolou.

Požár bytového komplexu v Hongkongu

Policie zatkla tři muže ze stavební společnosti

Úřady ve středu pozdě večer SEČ oznámily, že zadržely tři muže ve věku od 52 do 68 let, byli zatčeni pro podezření z neúmyslného zabití v souvislosti s požárem. Jde o dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti.

„Máme důvod se domnívat, že odpovědné osoby ve společnosti se dopustily hrubé nedbalosti, která vedla k této nehodě a způsobila nekontrolovatelné šíření požáru, což mělo za následek velké ztráty na životech,“ uvedla policie.

Ve čtvrtek policisté prohledali kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starosti renovace v komplexu.

Evakuovaní obyvatelé komplexu jsou v nejistotě

Mezi pětapadesáti mrtvými je i jeden hasič, desítky lidí jsou v kritickém stavu v nemocnici, uvedly hongkongské úřady ve čtvrtek. Asi 279 lidí zůstává nezvěstných. Hasiči stále prohledávají budovy a pátrají po přeživších. Nevylučují, že se podaří najít někoho živého, ale nechtějí dávat falešnou naději. Devět set evakuovaných obyvatel bylo rozděleno do osmi evakuačních center.

Zpravodajka ČT Barbora Šámalová k požáru bytového komplexu v Hongkongu
Zdroj: ČT24

„Prioritou je uhasit požár a zachránit uvězněné obyvatele,“ řekl novinářům správce města John Lee a dodal, že před zahájením důkladného vyšetřování bude poskytnuta podpora zraněným.

Hongkongská vláda později doplnila, že poskytne tisíc jednotek v mládežnických hotelech nebo hotelových pokojích, kde budou moci obyvatelé pobývat až dva týdny. Lee také slíbil zřízení fondu ve výši tři sta milionů hongkongských dolarů (přibližně osm set milionů korun) na pomoc obyvatelům bytového komplexu.

Harry Cheung, který žije v bloku číslo dva v jednom z komplexů již více než čtyřicet let, řekl, že ve středu uslyšel hlasitý zvuk a uviděl, jak v nedalekém bloku vypukl požár. „Okamžitě jsem se vrátil, abych si sbalil věci,“ řekl. „Ani nevím, jak se teď cítím. Jen přemýšlím o tom, kde dneska budu spát.“

Po požáru obytného komplexu v Hongkongu jsou desítky mrtvých
Požár obytného komplexu v Hongkongu

Další dlouholetá obyvatelka komplexu příjmením Čchu řekla, že se jí stále nedaří spojit se s kamarády, kteří bydlí v sousedním bloku. Poté, co ve středu v noci přespala u přátel, se sedmdesátiletá žena vrátila a zjistila, že její dům stále hoří. „Nevíme, co máme dělat,“ řekla.

Vysoký počet obětí

Počet obětí je nyní nejvyšší v Hongkongu od roku 1948, kdy při požáru skladu zahynulo 176 lidí.

Požár vyvolal srovnání s požárem věže Grenfell Tower, při kterém v roce 2017 v Londýně zahynulo 72 lidí. „Naše srdce jsou se všemi, kteří byli postiženi strašlivým požárem v Hongkongu,“ uvedla skupina přeživších Grenfell United na sociálních sítích. „Rodinám, přátelům a komunitám vzkazujeme, že jsme s vámi. Nejste sami.“

Londýnská Grenfell Tower půjde k zemi. Vláda nás ignoruje, říkají přeživší
Grenfell Tower

