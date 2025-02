Londýnská Grenfell Tower půjde k zemi. Vláda nás ignoruje, říkají přeživší

Výškový bytový dům Grenfell Tower v Londýně, ve kterém při požáru v roce 2017 zahynulo 72 lidí, bude stržen. Rodiny pozůstalých o tom informovala britská vicepremiérka a ministryně pro výstavbu Angela Raynerová, napsal na svém webu deník The Guardian. Dříve vláda tvrdila, že před osmým výročím tragédie, které bude v červnu, nečekají místo žádné změny. Podrobnosti chce kabinet sdělit tento týden.

O osudu vyhořelé budovy nebylo dlouho jasno. Část příbuzných obětí a přeživších chtěla, aby trosky zůstaly na místě, dokud neskončí trestní stíhání kvůli pochybením, která k požáru vedla. Očekává se, že soud by mohl začít v roce 2027, tedy deset let po tragédii. Rodiny to označují za neúnosné.

Vyšetřovací zpráva z loňského roku konstatovala, že požáru šlo zabránit a že britské vlády po desetiletí ignorovaly, oddalovaly a podceňovaly bezpečnost a stavební postupy. Ukázalo se také, že hasiči nebyli na požár výškových domů připraveni a neměli ani vypracované evakuační postupy.