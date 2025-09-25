Záchranáři na Tchaj-wanu snížili počet obětí, které si v oblasti vyžádal tajfun Ragasa. Podle nich živel nepřežilo 14 lidí, dalších 33 úřady pohřešují. Hongkong, který tajfun rovněž zasáhl, začíná rozvolňovat bezpečnostní opatření. Znovu bylo otevřeno mezinárodní letiště, činnost obnovily podniky, otevřela se většina škol.
Tajfun na Tchaj-wanu nepřežilo čtrnáct lidí, pokračuje pátrání po pohřešovaných
Nejvíce postiženou oblastí na Tchaj-wanu je okres Chua-lien. Zasáhl jej silný déšť, což způsobilo vylití jezera v horské oblasti a následné uvolnění vodní stěny u města Gaungfu. Hasiči ve středu informovali o sedmnácti obětech, údaj nakonec snížili na čtrnáct mrtvých. Některé mrtvé prý úřady započítaly dvakrát.
Snížil se také počet pohřešovaných, z původních 152 osob nyní záchranné složky pátrají po 33 lidech.
Výstraha před tajfunem už opadla také v Hongkongu. Tamní úřady po 36hodinové uzavírce otevřely místní mezinárodní letiště. V provozu jsou dopravní služby, podniky a některé školy. Úřady v místě oběti nehlásí, evidují však více než sto zraněných. Vyhlášen byl nejvyšší stupeň nebezpečí před tajfunem – deset.
Na východním a jižním pobřeží Hongkongu rozsáhlé záplavy zalily několik silnic a obytných domů. Ragasa zastavila provoz hustě osídleného města od úterního odpoledne. Úřady opravují zřícené silnice, snaží se odklízet více než tisíc spadlých stromů a reagují na přibližně 85 nahlášených škod po záplavách.
Ve čtvrtek pak tamní observatoř evidovala druhý nejnižší stupeň tajfunu 3, Ragasa se vzdalovala od města a zeslábla na tropickou bouři. Před příchodem Ragasy úřady rozdávaly obyvatelům pytle s pískem, jimiž měli lidé chránit domy v nízko položených oblastech. Obyvatelé podle agentury Reuters v místě „hromadili zboží denní potřeby“, řada supermarketů měla prý prázdné regály.
V předchozích dnech se prohnala severními Filipínami a Tchaj-wanem, kde si vyžádala čtrnáct obětí. Ve středu pak zasáhla jihočínské město Jang-ťiang.