Nejméně čtrnáct lidských životů si na Tchaj-wanu vyžádal tajfun Ragasa, kvůli kterému se v úterý vylilo horské jezero z břehů a zaplavilo město. Po 124 lidech se stále pátrá, napsala agentura Reuters. Původní bilance hovořila o dvou obětech a třiceti pohřešovaných. Tajfun, který v pondělí zasáhl i filipínský ostrov Calayan, nyní směřuje k jižnímu pobřeží Číny a městu Hongkong.
Tajfun Ragasa připravil na Tchaj-wanu o život nejméně čtrnáct lidí, míří k Hongkongu
Jezero se ve východním okrese Chua-lien kvůli sesuvům půdy protrhlo v úterý okolo 9:00 SELČ, voda z něj se dostala do přilehlé říčky, strhla most a zaplavila nedaleké město Kuang-fu. Většina z jeho 8500 obyvatel se rozhodla ukrýt ve vyšších patrech svých domů, zatímco zbytek oblast opustil. Na místo již míří záchranné týmy.
Tajfun Ragasa, jehož rychlost dosahovala až 196 kilometrů v hodině, na východ ostrova přinesl téměř 700 milimetrů srážek. Jeden milimetr srážek znamená jeden litr vody na metr čtvereční. Podle meteorologů je tento tajfun nejsilnějším v letošním roce.
Tajfun Morakot v roce 2009 na jihu Tchaj-wanu způsobil rozsáhlé škody a připravil o život přibližně 700 lidí.
V okolí Hongkongu se před příchodem Ragasy utvořil hurikán a přívalové deště, popsal Reuters. Řada ulic je tam opuštěných, úřady nařídily lidem, aby zůstali doma. Vydaly nejvyšší varování stupně deset. Lidé se ve městě dle médií „tlačili do supermarketů“, kde se tvořily dlouhé fronty. Obchody by mohly být uzavřené až na dva dny.
Řada tamních obyvatel si také oblepila okna páskami, chtějí tím snížit riziko zranění rozbitým sklem.
Očekává se, že si Ragasa udrží intenzitu super tajfunu s příchodem k pobřeží čínské provincie Kuang-tung, kde žije více než 125 milionů lidí. Udeřit by tam měl od středečního poledne do večera.