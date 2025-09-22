Tisíce lidí byly evakuovány na Filipínách, které se připravují na blížící se supertajfun Ragasa. Na většině Filipín včetně hlavního města Manily byly uzavřeny vládní úřady a školy, a tajfun by mohl způsobit povodně, sesuvy půdy a značné škody na infrastruktuře. Na tajfun se chystá také Čína, jejíž jižní části by měl zasáhnout ve středu. Jak informovala agentura Reuters, hongkongské mezinárodní letiště od úterního večera zruší na 36 hodin všechny lety.
Na Filipíny a Čínu se řítí supertajfun
Ragasa, který v nárazech dosahuje rychlosti větru 230 kilometrů v hodině, má podle předpovědí během dne zasáhnout řídce obydlené ostrovy na severu Filipín, než se přežene západním směrem k jižní Číně. Meteorologové varují, že bouře může zvednout nebezpečné vlny, které by mohly přesáhnout výšku tří metrů.
Filipínské úřady varovaly před rozsáhlými výpadky proudu a letecké společnosti zrušily více než desítku vnitrostátních letů, většinou na hlavní ostrov Luzon. Přístavy zastavily trajektovou dopravu.
Podle dosavadních předpovědí by tajfun neměl přímo zasáhnout Tchaj-wan, ale vnější okraj bouře pravděpodobně přinese silné deště na řídce obydlené východní pobřeží ostrova. Tchaj-wan už vydal varování pro moře i pevninu a zrušil lety do měst na východě ostrova. Následně má Ragasa zasáhnout Hongkong a pobřeží jižní Číny.