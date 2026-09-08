Exekutor nesmí podnikat. Přesto investuje do horského střediska

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Exekutor Dalimil Mika chystá investici v řádu desítek milionů eur do horského centra v italském Jižním Tyrolsku. České televizi to potvrdil současný majitel areálu, od něhož ho chce koupit trojice investorů. Mika je jedním z nich. Exekutoři přitom ze zákona nesmějí vedle výkonu svého úřadu vykonávat jinou výdělečnou činnost, aby se vyhnuli možnému střetu zájmů. Mika, který vede exekutorský úřad v Klatovech, ale spoluvlastní lyžařské areály i v Česku a vedle nich také průmyslové podniky, hotely a další firmy. Reportéři ČT zjišťovali, jak je to možné a co na to říká Exekutorská komora.