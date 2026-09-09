Stavba křižovatky komplikuje provoz u pražského letiště


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Řidiči mířící na pražské letiště od Kladna nebo Slaného musí od 9. září počítat s omezením. U křižovatky ulic Aviatická a Lipská pokračuje přestavba a přímý sjezd z D7 k letišti je uzavřený. Omezení potrvá do 25. září. Podle policie se mohou na místě tvořit kolony.

„My tento projekt vítáme, protože má za cíl, aby byl do budoucna příjezd na letiště individuální dopravou kapacitně větší, komfortnější a bezpečnější. Samozřejmě to znamená určitá dopravní omezení,“ řekl mluvčí Letiště Václava Havla Jiří Hannich.

Policisté cestující vyzývají, aby na letiště přijížděli s dostatečnou časovou rezervou. Doporučují také využít městskou hromadnou dopravu. „Dojezd na letiště se ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě,“ uvedli na webu.

Také mluvčí letiště cestujícím doporučuje, aby vyrazili s dostatečným časovým předstihem a pokud možno využili městskou hromadnou dopravu, které se omezení přímo netýkají. „Cesta na letiště může trvat déle, než bylo doposud obvyklé. Měli by si naplánovat cestu tak, aby dorazili na terminál letiště řekněme 2,5 hodiny před plánovaným odletem,“ řekl.

Řidiči ve směru na Prahu budou muset pokračovat rovně až ke sjezdu na Evropskou. Tam se otočí do protisměru a vrátí se ke sjezdu na letiště. Využít budou moci také vedlejší příjezdovou komunikaci od Tuchoměřic a Přední Kopaniny.

Omezení během jara a prázdnin podle mluvčího letiště nepřinášela cestujícím výrazné komplikace. „Situace byla víceméně stabilizovaná, přijatelná vzhledem k těm všem okolnostem. Nemáme zprávy o tom, že by ve zvýšené míře docházelo k případům, že by cestující nestihli svůj odlet z důvodu komplikované dopravy,“ poznamenal.

Osm ramp a dva připojovací pruhy

Stavba za 895 milionů korun bez DPH potrvá do září 2027 a má zlepšit napojení letiště na dálnici D7, uvedl v dubnu při zahájení přestavby křižovatky generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Na nové mimoúrovňové křižovatce, která propojí všechny směry do centra, na letiště, do Slaného a Přední Kopaniny, bude osm ramp a dva připojovací pruhy. Nájezdy nové křižovatky budou dohromady dlouhé přes čtyři kilometry. Vzniknou také dva mosty a 400 metrů dlouhá protihluková stěna.

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Stavba D7 MÚK Aviatická u Letiště Václava Havla

Při přípravě stavby nechalo ŘSD loni v srpnu zbourat původní lávku nad dálnicí, pod kterou by se nevešlo šest jízdních pruhů rozšířené dálnice. Nová šedesátimetrová lávka vznikla o deset metrů dál ve směru na Slaný a je zhruba 1,5krát delší než původní. Vybudovala ji společnost Metrostav TBR za 63,61 milionu korun bez DPH.

„Až bude hotovo, chtěli bychom na to navázat novým dálničním propojením mezi mimoúrovňovou křižovatkou Ruzyně a mimoúrovňovou křižovatkou Aviatická, abychom odstranili nevyhovující úrovňový přechod a nevyhovující část silnice I/7,“ řekl Mátl. Tento úsek bude po dokončení stavby připraven na budoucí rozšíření dálnice o třetí pruh v každém směru.

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