U pražského letiště se tvoří dlouhé kolony. Jeďte MHD, radí policie


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK, ŘSD

Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na Letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a několikakilometrové kolony. Stavba potrvá do října příštího roku.

Ročně pražské letiště odbaví na osmnáct milionů cestujících, stávající mimoúrovňová křižovatka Aviatická tak už dopravnímu zatížení nevyhovovala. Ředitelství silnic a dálnic proto pracuje na její přestavbě a zvýšení kapacity – to je ale spojené s dopravními omezeními a komplikacemi pro řidiče.

„Stavba znamená nejen zúžení, ale i uzavření některých větví stávající křižovatky, takže řidiči musí počítat s objízdnými trasami nebo zákazy odbočení,“ upozornil člen představenstva Letiště Praha Martin Kučera. Podle něj mohou řidiči nabrat zpoždění i v řádu desítek minut.

Situaci navíc může výrazně zkomplikovat případná dopravní nehoda v zúženém úseku. Kučera proto doporučuje pečlivě sledovat dopravní informace a vyhradit si raději pro cestu na letiště více času.

Kolony hlavně ve špičce

Podle vedoucího odboru dopravní policie Josefa Šaška vznikají dlouhé kolony nárazově, nejčastěji však během dopravních špiček mezi 8:00 a 10:00 a mezi 14:00 a 16:00. „Opravdu doporučuji přesednout na MHD,“ nabádá. Trolejbusy od stanice metra Nádraží Veleslavín dle něj jezdí po trasách, kterých se uzavírky netýkají. „Za mě je to optimální řešení,“ dodal.

„Začínají prázdniny, což je období našeho nejvyššího provozu. Každý letní měsíc projdou letištěm zhruba dva miliony cestujících,“ připomněl Kučera. V nejvytíženějších dnech odbaví letiště dle něj až sedmdesát tisíc lidí.

Městskou hromadnou dopravu dle Kučery není nutné posilovat, její kapacita je prý dostatečná. Zatím se také nestalo, že by kvůli dopravním komplikacím zmeškala let větší skupina cestujících. Dopravní omezení začala 25. května. Letiště i policie zároveň apelují na cestovní kanceláře a hotely, aby na situaci upozorňovaly své klienty.

Policie posílila dohled

Policie má nyní v okolí letiště dvě hlídky dálniční policie. „Snažíme se situaci monitorovat, prioritně řešit dopravní nehody, které zde vzniknou, a reagovat na každou dopravní komplikaci,“ ujistil Šašek.

Po dokončení mimoúrovňové křižovatky začne výstavba dalších objektů. V areálu přibudou nová parkovací místa, estakáda i železniční stanice, jejíž budování potrvá několik let.

Výběr redakce

Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

před 3 mminutami
Poblíž Ománu hoří tanker, posádka hlásí možné oběti

Poblíž Ománu hoří tanker, posádka hlásí možné oběti

před 15 mminutami
Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

01:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

08:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina by s gripeny mohla získat účinnou zbraň proti ruským klouzavým pumám

Ukrajina by s gripeny mohla získat účinnou zbraň proti ruským klouzavým pumám

před 2 hhodinami
Zastupitelé Frýdku-Místku odvolali primátora Korče

Zastupitelé Frýdku-Místku odvolali primátora Korče

11:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trosky místo domů. Jih Filipín se potýká s následky ničivého zemětřesení

Trosky místo domů. Jih Filipín se potýká s následky ničivého zemětřesení

před 2 hhodinami
ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu

ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

U pražského letiště se tvoří dlouhé kolony. Jeďte MHD, radí policie

Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na Letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a několikakilometrové kolony. Stavba potrvá do října příštího roku.
před 24 mminutami

Poštovní muzeum v Praze ukáže telefon arcivévody i byt ve stylu biedermeieru

Ve Vávrově mlýně v Praze se otevírá Poštovní muzeum. Zpřístupňuje expozici věnovanou technice, poštovnictví a komunikaci. Zároveň obnovuje prezentaci biedermeierovských interiérů. Novou expozici spravuje Národní technické muzeum (NTM), které má na starosti také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě.
před 50 mminutami

Posílené hlídky i zvláštní linky MHD. Začal festival Rock for People

V Parku 360 na letišti v Hradci Králové začal ve středu 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Příjezd návštěvníků krátce před polednem nepůsobil žádné dopravní komplikace. Do areálu se lidé mohou dostat třemi zvláštními bezplatnými linkami MHD. Policisté v souvislosti s akcí posílili hlídky, které mají dohlížet především na dopravu. Festival trvá do 14. června. Vstupenky jsou téměř vyprodané a během pěti dnů by mělo dle odhadu pořadatelů dorazit až osmdesát tisíc fanoušků z tuzemska i zahraničí.
před 1 hhodinou

Zastupitelé Frýdku-Místku odvolali primátora Korče

Zastupitelé Frýdku-Místku na středečním zasedání odvolali primátora Petra Korče (Naše Město F-M). Návrh na odvolání bez personální náhrady podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobucký (Přátelé FM). Město vede koalice hnutí Naše Město F-M s uskupením SPOLU a částí zastupitelů z ANO.
11:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu

Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, sdělil její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. V tuzemsku jsou nyní velké přečerpávací elektrárny v Dlouhých stráních na Šumpersku, Dalešicích na Třebíčsku a ve Štěchovicích u Prahy. Všechny patří ČEZu.
před 2 hhodinami

Za vyhrožování střelbou a schvalování činu na fakultě uložil soud podmínku

Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023 uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 mladíkovi pětiměsíční podmíněný trest. Zároveň mu stanovil dvacetiměsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání k Městskému soudu v Praze.
před 4 hhodinami

Zdravotníci se nedrželi postupů, ukázal audit v případu úmrtí dvou novorozenců v Litoměřicích

Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Ve středu o tom informovala Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří.
před 6 hhodinami

Nové centrum v Ostravě má posílit obranu proti kyberútokům

V ostravských Vítkovicích se otevřelo nové centrum kybernetické bezpečnosti. Má pomáhat firmám i veřejným institucím čelit rostoucím kybernetickým hrozbám. Nabídne vlastní bezpečnostní služby i školení pro firmy a veřejnost. Policie ročně řeší už kolem 22 tisíc trestných činů souvisejících s kyberkriminalitou.
před 9 hhodinami
Načítání...