U pražského letiště se tvoří dlouhé kolony. Jeďte MHD, radí policie

Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na Letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a několikakilometrové kolony. Stavba potrvá do října příštího roku.
Ročně pražské letiště odbaví na osmnáct milionů cestujících, stávající mimoúrovňová křižovatka Aviatická tak už dopravnímu zatížení nevyhovovala. Ředitelství silnic a dálnic proto pracuje na její přestavbě a zvýšení kapacity – to je ale spojené s dopravními omezeními a komplikacemi pro řidiče.
„Stavba znamená nejen zúžení, ale i uzavření některých větví stávající křižovatky, takže řidiči musí počítat s objízdnými trasami nebo zákazy odbočení,“ upozornil člen představenstva Letiště Praha Martin Kučera. Podle něj mohou řidiči nabrat zpoždění i v řádu desítek minut.
Situaci navíc může výrazně zkomplikovat případná dopravní nehoda v zúženém úseku. Kučera proto doporučuje pečlivě sledovat dopravní informace a vyhradit si raději pro cestu na letiště více času.
Kolony hlavně ve špičce
Podle vedoucího odboru dopravní policie Josefa Šaška vznikají dlouhé kolony nárazově, nejčastěji však během dopravních špiček mezi 8:00 a 10:00 a mezi 14:00 a 16:00. „Opravdu doporučuji přesednout na MHD,“ nabádá. Trolejbusy od stanice metra Nádraží Veleslavín dle něj jezdí po trasách, kterých se uzavírky netýkají. „Za mě je to optimální řešení,“ dodal.
„Začínají prázdniny, což je období našeho nejvyššího provozu. Každý letní měsíc projdou letištěm zhruba dva miliony cestujících,“ připomněl Kučera. V nejvytíženějších dnech odbaví letiště dle něj až sedmdesát tisíc lidí.
Městskou hromadnou dopravu dle Kučery není nutné posilovat, její kapacita je prý dostatečná. Zatím se také nestalo, že by kvůli dopravním komplikacím zmeškala let větší skupina cestujících. Dopravní omezení začala 25. května. Letiště i policie zároveň apelují na cestovní kanceláře a hotely, aby na situaci upozorňovaly své klienty.
Policie posílila dohled
Policie má nyní v okolí letiště dvě hlídky dálniční policie. „Snažíme se situaci monitorovat, prioritně řešit dopravní nehody, které zde vzniknou, a reagovat na každou dopravní komplikaci,“ ujistil Šašek.
Po dokončení mimoúrovňové křižovatky začne výstavba dalších objektů. V areálu přibudou nová parkovací místa, estakáda i železniční stanice, jejíž budování potrvá několik let.