Během druhého pokusu opozice o vyslovení nedůvěry ukazuje „vládní koalice sérii nesplněných slibů, nejrůznějších lží a pokračuje v napadání – stále v té stejné rétorice“, řekl předseda Starostů Vít Rakušan v Interview ČT24. Nedodržování dohody mezi vládou a opozicí o střídání se v projevech na plénu sněmovny podle něj značí nervozitu ze strany vládní koalice. „Líčí svět plný splněných slibů – a já jenom čekám, kdy vysvětlí lidem, proč ty sazby hypoték neklesají, proč ceny pohonných hmot jsou stále tak vysoké,“ říká a dodává, že jeho hnutí na schůzi představí konkrétní návrhy na změny v rozpočtu. Kdyby Babišova vláda padla, nastala by podle něho okamžitá jednání s prezidentem. Ideálním řešením by v té chvíli byla překlenovací úřednická vláda, míní. Pořad moderoval Daniel Takáč.
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ŽivěBabiš přivítal v Praze italskou premiérku Meloniovou
Premiér Andrej Babiš (ANO) přivítal v zahradě Strakovy akademie v Praze předsedkyni italské vlády Giorgiu Meloniovou. Na schůzce i u pozdější pracovní večeře v Kramářově vile by měli probírat konkurenceschopnost Evropské unie, přípravu budoucího unijního víceletého finančního rámce či otázky evropské bezpečnosti.
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Sněmovna v úterý jedná o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů, které se odehrává krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice využívá úvodního dne k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až ve středu, kdy má jednání pravděpodobně pokračovat. Podobný průběh měla i první snaha ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 o svržení kabinetu, která letos v únoru skončila neúspěšně.
VideoVláda líčí svět splněných slibů, my jim nastavíme zrcadlo, míní Rakušan
Během druhého pokusu opozice o vyslovení nedůvěry ukazuje „vládní koalice sérii nesplněných slibů, nejrůznějších lží a pokračuje v napadání – stále v té stejné rétorice“, řekl předseda Starostů Vít Rakušan v Interview ČT24. Nedodržování dohody mezi vládou a opozicí o střídání se v projevech na plénu sněmovny podle něj značí nervozitu ze strany vládní koalice. „Líčí svět plný splněných slibů – a já jenom čekám, kdy vysvětlí lidem, proč ty sazby hypoték neklesají, proč ceny pohonných hmot jsou stále tak vysoké,“ říká a dodává, že jeho hnutí na schůzi představí konkrétní návrhy na změny v rozpočtu. Kdyby Babišova vláda padla, nastala by podle něho okamžitá jednání s prezidentem. Ideálním řešením by v té chvíli byla překlenovací úřednická vláda, míní. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Soud se bude znovu zabývat odvoláním Brože z čela katolické fakulty UK
O žalobě Jaroslava Brože proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (UK) musí znovu rozhodovat Městský soud v Praze. Brožově kasační stížnosti vyhověl Nejvyšší správní soud (NSS). Městský soud původně žalobu zamítl. Brož se však do čela fakulty vrátil poté, co NSS přiznal jeho stížnosti odkladný účinek. Brož v reakci na rozhodnutí NSS uvedl, že je to pro něj důležitá právní satisfakce.
Platy policistů a hasičů vzrostou o 2600 až 2900 korun, zopakoval Metnar
Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně, zopakoval po jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že se situace už velmi pravděpodobně nezmění.
Kontaminace olovem v Odoleně Vodě se prověřuje jako ohrožení z nedbalosti
Středočeští policisté v souvislosti s vysokou koncentrací olova ve vodě z vodojemu Odolena Voda zahájili trestní řízení. Případ prověřují jako ohrožení životního prostředí z nedbalosti. ČT to sdělila mluvčí policistů Vlasta Suchánková. Policisté podle ní úzce spolupracují s Českou inspekcí životního prostředí a středočeskými vodohospodáři. Ti zjistili nadlimitní koncentraci olova ve vodě minulý čtvrtek. Podle pondělních výsledků voda v oblasti Odolena Voda stále není pitná.
Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy
Šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby od ledna v úřadech snížili počet pracovních míst o desetinu, píše server Seznam Zprávy, jemuž to předseda vlády potvrdil. Podle média po výhradách ministrů kabinet projednávání usnesení přerušil. Babiš v úterý ve sněmovně odmítl, že by škrty byly bezhlavé. Vláda se podle něj zbavuje úředníků, které nepotřebuje. Odbory návrh odmítají.
„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová
Zemřela zakladatelka a ředitelka centra LOCIKA Petra Wünschová. Bylo jí 52 let. Organizace, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, to oznámila na svém facebooku. Wünschová usilovala o změny v systému péče o ohrožené děti.
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