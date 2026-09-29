Soud se bude znovu zabývat odvoláním Brože z čela katolické fakulty UK

O žalobě Jaroslava Brože proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (UK) musí znovu rozhodovat Městský soud v Praze. Brožově kasační stížnosti vyhověl Nejvyšší správní soud (NSS). Městský soud původně žalobu zamítl. Brož se však do čela fakulty vrátil poté, co NSS přiznal jeho stížnosti odkladný účinek.
V kasační stížnosti Brož upozorňoval na to, že městský soud sice pokládal důvody odvolání z velké části za svévolné, přesto správní žalobu zamítl, a tím legitimizoval počínání akademického senátu. „V dalším řízení proto městský soud znovu souhrnně posoudí oprávněnost jednotlivých důvodů odvolání stěžovatele z funkce děkana,“ stojí v rozsudku senátu NSS s předsedou Davidem Hipšrem.
Brože, který vedl fakultu od května 2024, odvolala bývalá rektorka UK Milena Králíčková z funkce na návrh akademického senátu loni v únoru, podruhé loni v létě. Ve složité procesní situaci nebylo jasné, kdo má školu vést, proto dočasně skončila v nucené správě, kterou na ni uvalilo ministerstvo školství.
Děkan se však do funkce vrátil letos v březnu díky odkladnému účinku, který NSS přiznal jeho kasační stížnosti.
Brož není automaticky potvrzeným děkanem
Nové rozhodnutí automaticky neznamená, že Brož je znovu potvrzeným děkanem. NSS pouze otevřel cestu k novému posouzení zákonnosti jeho odvolání.
Jednotlivé důvody, které uváděl akademický senát, jsou natolik propojené, že se jimi musí městský soud zabývat souhrnně a v souvislostech, nikoliv jen konstatovat, že některý z nich k odvolání postačuje.
„Důvody pro odvolání stěžovatele z funkce nelze vždy vnímat jako jednotlivá izolovaná pochybení. Návrh je koncipován jako jejich sled, jedno vytýkané pochybení má za následek stav, který je stěžovateli znovu vytýkán a je v něm shledáván další důvod pro jeho odvolání,“ popsal NSS.
Akademický senát vytýkal Brožovi deset pochybení. Šlo například o to, že fakulta kvůli personálním změnám nebyla schopná zajistit studijní program Dějiny evropské kultury v souladu s akreditačními spisy.
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