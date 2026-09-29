Trump podepsal s lídry AI společností dohodu o regulaci


29. 9. 2026Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence (AI) dohodu o regulaci sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu jako „morálně závazné“. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž chce Trump ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI.

„Budou se kontrolovat sami,“ řekl Trump o podstatě dohody s lídry AI společností. Prezident v úterý na oběd do Bílého domu pozval přední představitele tohoto odvětví, mezi nimiž jsou generální ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei, šéf OpenAI Greg Brockman, zakladatel Amazonu Jeff Bezos a Elon Musk, jehož sociální síť X zahrnuje vlastní model umělé inteligence s názvem Grok.

Lídři oboru AI, kterou Trump označuje jako „super inteligenci“, se podle agentury AFP zavázali vytvořit odpovídající ochranná opatření pro tuto rychle se rozvíjející technologii. Agentura AP doplnila, že dobrovolná dohoda zahrnuje vnitřní a vnější kontroly.

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Ilustrační grafika

Trump později na své sociální síti Truth Social zveřejnil dokument, který s lídry AI podepsal. Šéfové společností Nvidia, OpenAI, Anthropic , xAI a Google se dohodli, že se budou kvůli otázkám bezpečnosti pravidelně scházet.

Společnosti se v dohodě zavázaly zavést robustní vnitřní kontroly ke sledování schopností AI, vytvořit příslušné interní týmy, spolupracovat s vnějšími nezávislými auditory a sestavit nezávislý výbor, který bude dohlížet na týmy provádějící kontroly.

Trumpův zmocněnec

Zmocněnce pro AI by Trump chtěl vybrat do tří až čtyř dní. Portál Axios uvedl, že Trump jako vhodného kandidáta zmínil šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona.

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Logo firmy OpenAI

Mnozí představitelé z oboru AI i odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem a rizikem, že by se umělá inteligence mohla vymknout kontrole a také vést v konečném důsledku k ohrožení lidské rasy. Naopak Trump obavy z AI nesdílí a podle AP tvrdí, že nelze tento vývoj brzdit. Řekl také, že USA mají v této oblasti značný náskok. „Nikdy nebudu bránit rozvoji technologie, která bude mít větší dopad než průmyslová revoluce,“ zdůraznil.

Trumpova důvěra v umělou inteligenci je v ostrém kontrastu s varováními, která zazněla od vedoucích představitelů tohoto odvětví, připomíná agentura AP. Amodei na začátku září vyzval přední firmy v oblasti AI, aby zpomalily vývoj této technologie. V pátek společnost OpenAI oznámila, že pozastaví trénování svého nejnovějšího modelu, protože se množí zprávy o tom, že se agenti umělé inteligence vymykají kontrole.

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