Izrael se z jižní Sýrie nestáhne, vzkázal Kac syrskému prezidentovi

Izraelská armáda se ze svých pozic v Sýrii nestáhne, vzkázal ve středu podle agentury AFP izraelský ministr obrany Jisra'el Kac syrskému prezidentovi Ahmadu Šaráovi. Kac spolu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem navštívil izraelské jednotky, které oblast na jihu Sýrie okupují.
„Vysíláme velmi silný a jasný vzkaz syrskému prezidentovi, který sedí 35 kilometrů odsud ve svém paláci v Damašku: Jsme tady na hoře Hermon, jsme v bezpečnostní zóně a nehneme se odsud,“ pronesl Kac během návštěvy jednotek. Hermon je strategické místo s výhledem na syrské hlavní město Damašek.
Hora Hermon leží na jihu Sýrie v oblasti, kterou izraelská armáda okupuje od pádu režimu prezidenta Bašára Asada na konci roku 2024. Tel Aviv obsazenou oblast, která mimo jiné zahrnuje dřívější demilitarizovanou zónu pod dohledem jednotek OSN, označuje za takzvanou bezpečnostní zónu, která má zajistit bezpečí obyvatel severního Izraele.
„Žádné teroristické armádě nedovolíme, aby se usadila na naší hranici,“ uvedl Netanjahu. Nové syrské vedení, jemuž dominují někdejší islamističtí povstalci, v minulosti opakovaně uvedlo, že Damašek neusiluje o konfrontaci s jakýmkoli ze svých sousedů.
Netanjahu okupovanou oblast navštívil v prosinci 2024 krátce po jejím obsazení a poté loni v listopadu. Kac jednotky v oblasti navštívil na konci srpna, což syrské ministerstvo zahraničí odsoudilo s tím, že se jedná o narušení suverenity Sýrie a její územní celistvosti.
Izraelská armáda od Asadova pádu provedla na syrském území stovky vzdušných úderů a řadu pozemních vpádů, které Tel Aviv odůvodňuje zajištěním vlastní bezpečnosti, případně ochranou drúzské menšiny žijící na jihu Sýrie.