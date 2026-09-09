Kvůli požáru restaurace U Kojota půjdou dva lidé před soud

Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Požár způsobil pád plynového topidla loni v lednu, v souvislosti s ním zemřelo sedm lidí a deset se zranilo. Podle trestního zákoníku může obviněným v případě odsouzení hrozit až deset let za mřížemi.
„V tuto chvíli Vám mohu sdělit, že dnešního (středečního) dne byla k Okresnímu soudu v Mostě podána obžaloba na dvě fyzické osoby, na obě pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti. Prosím o pochopení, že jména obviněných fyzických osob ani návrh trestu v tuto chvíli nebudeme zveřejňovat,“ uvedl pro ČT Procházka.
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