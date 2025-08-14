Policie kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě obvinila dva lidi

Ústečtí kriminalisté obvinili jednatelku a provozovatele mostecké restaurace U Kojota kvůli lednovému tragickému požáru, který si vyžádal sedm obětí, sdělil České televizi policejní mluvčí Kamil Marek. Vyšetřovatelé dvojici viní z obecného ohrožení z nedbalosti. V případě odsouzení hrozí oběma až desetileté vězení.
„Po získání všech posudků a provedení dalších úkonů trestního řízení policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou osob. Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti obvinil jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci,“ upřesnil Marek.
Hořet začalo v restauraci jedenáctého ledna po 23. hodině. Šest lidí zemřelo na místě. Na následky vážných popálenin pak zemřela o několik dní později v nemocnici ještě jedna žena. Dalších deset lidí bylo zraněno. Škoda podle policistů dosáhla sedmi milionů korun. Požár byl šestý nejtragičtější v Česku od roku 1990.
Během požáru téměř zcela shořela předzahrádka restaurace, hasiči její zbylé části po dohašení strhli. S identifikací obětí pomáhali odborníci z kriminalistického ústavu. Při ohledání místa činu využila policie speciální technologii pro pořízení panoramatických fotografií. Postup umožňuje vytvořit digitální model prostoru, který lze následně analyzovat a procházet i zpětně, jako by byl pozorovatel přímo na místě.
Po získání a následném vyhodnocení všech znaleckých posudků, odborných vyjádření a výpovědích svědků policisté jako příčinu požáru stanovili pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, takže začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu. Ta následně vzplála, což vedlo podle vyšetřovatelů k masivnímu požáru, takzvanému jet fire, který se následně v desítkách vteřin rozšířil téměř po celé restauraci.
Plameny přehradily hostům uvnitř podniku cestu k východu. Druhý východ byl v té době uzavřený. „Vzhledem k extrémně krátkému časovému intervalu, který se pohyboval v řádu desítek vteřin a během něhož neměly dotčené osoby možnost jakkoli reagovat, došlo k fatálnímu následku,“ doplnil Marek.
Terasa neměla stavební povolení
Terasa před restaurací neměla stavební povolení. Po jejím vybudování nikdo nezajistil nové vypracování požárně-bezpečnostního řešení budovy. Poslední revize hasicích přístrojů byla z dubna 2008. Zásadním porušením bylo podle policie umístění topidel právě na nezkolaudovanou terasu.
Bylo to i v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob propan-butanu v objektu. Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, sdělila policie.
Stavební úřady v reakci na nešťastnou událost zkontrolovaly stovky předzahrádek podléhajících stavebnímu povolení a zjistily desítky nedostatků. Podklady předaly hasičům, kteří následně zahájili vlastní šetření na vybraných místech, kde se nacházela plynová topidla.
V souvislosti s tragédií se objevila řada příspěvků a komentářů v on-line prostředí. Kriminalisté zaevidovali čtrnáct příspěvků, kdy se lidé vyjadřovali nevhodně. Vyhodnotili, že za hranou zákona to bylo ve třech případech, pisatele oznámila policie správnímu orgánu.
Město Most, kde se restaurace nacházela, vyhlásilo po tragické události sbírku pro pozůstalé po obětech. Mezi lidmi se v ní vybralo skoro 650 tisíc, další peníze poskytl také Ústecký kraj, města Litvínov a Most a partnerské město Meppel v Nizozemsku. Pro blízké obětí požáru se celkem vybraly dva miliony korun, o které požádalo šestadvacet lidí.