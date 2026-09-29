Učitelka zemřela po napadení žákem ve škole poblíž slovenské Čadce

VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger
Zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger obdrželi stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Za ocenění jsou vděční, zároveň ale přiznávají, že přinášet reportáže z Ukrajiny je čím dál těžší, ať už z hlediska stresu nebo útoků. Tím, jak jezdíme na Ukrajinu, tak vidíme samé zlo, utrpení, silné příběhy na pozadí války, ale zjistila jsem, že silné příběhy máme i tady a že svět není bez dobrých lidí a že právě oni nás posouvají dopředu jako společnost, řekla Stomatová k dalším oceněným. Schürger dostal ocenění poprvé a jak sám řekl, má to pro něj symboliku.
před 1 hhodinou