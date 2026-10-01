Evropa se nenechá hybridními útoky Ruska znejistit, prohlásil Merz

Evropa se ruskými hybridními útoky nenechá znejistit, je na ně připravena a jasně na ně odpoví. Ve slavnostním projevu při předávání Vestfálské mírové ceny to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Ocenění letos získala Severoatlantická aliance. Podle Merze sleduje Rusko revizionistickou a imperiální politiku. Kancléř také vyzval k další podpoře Ukrajiny čelící ruské invazi a slíbil, že na Německo se napadená země může spolehnout.
„Nenecháme se hybridními útoky znejistit,“ řekl Merz v řeči, kterou pronesl na ceremonii v Münsteru a kterou z velké části věnoval bezpečnosti Evropy tváří v tvář agresivnímu Rusku.
Připomněl srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle. U ukrajinských letadel se tam tehdy našel dron s výbušninou. Německo v této souvislosti obvinilo ruské tajné služby. „Nebezpečná eskalace“ je podle kancléře výrazem „rostoucí ruské bezradnosti“. „Připravujeme se na další hybridní útoky, i na těžké. Pokud přijdou, pak stejně jako po Lipsku rychle a velmi jasně odpovíme,“ dodal Merz.
Moskva podle kancléře sleduje politiku „revizionistické a imperiální expanze“. Používá přitom i historický revizionismus, který podle Merze nelze ignorovat. Evropu vyzval, aby držela pohromadě. Vždy, když tomu tak nebylo, trpěly podle něj hlavně země na východě Evropy.
Německo podporuje Ukrajinu, jeho podpora je ale i obranou vlastních hodnot, svobody a demokracie, prohlásil Merz. Rusko teď není podle kancléře připravené jednat o míru, nabídky odmítá. Německo proto bude Ukrajinu dál v obraně proti Rusku podporovat, protože bez německé pomoci by Kyjev musel přistoupit na „mírový diktát“. Hrozila by pak mimo jiné masová emigrace Ukrajinců na západ a destabilizace státu.
NATO slouží míru v Evropě, nepochybuje Merz
Před předáváním cen se kancléř v Münsteru setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a nizozemským premiérem Robem Jettenem. Na tiskové konferenci poté řekl, že Severoatlantická aliance slouží míru v Evropě. Rutte vyzval, aby Evropa byla ve střehu, protože se ji Rusko snaží neustále testovat hybridními útoky.
Mezinárodní cenu vestfálského míru, kterou Rutte v Münsteru za NATO převzal, udílí porota od roku 1998. Odkazuje se na vestfálský mír uzavřený v Münsteru a Osnabrücku, který v roce 1648 ukončil třicetiletou válku. Prvním nositelem ocenění se stal tehdejší český prezident Václav Havel. Mezi laureáty jsou také například francouzský prezident Emmanuel Macron, bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan či jordánský král Abdalláh II. Spolu s hlavní cenou se uděluje také cena pro mládežnické projekty, letos ji obdržela organizace socioMovens. Laudatio na ni přednesl rodák z Brna, kardinál Michael Czerny.