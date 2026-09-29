O literatuře se bavit nechtěl, vzpomíná na Seiferta vnučka. Básníka připomene dokument

Byl národním umělcem i jedním z prvních signatářů Charty 77 a zůstává jediným českým držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Od narození Jaroslava Seiferta uplynulo 23. září sto dvacet pět let. V lednu příštího roku se do kin dostane první celovečerní dokument o tomto básníkovi. Snímek s názvem Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí už zveřejnil upoutávku.
„Jeho krajané ho čtou a milují, je národním básníkem, který umí oslovit lidi s literárním vzděláním i ty, kteří k jeho dílu přistupují bez větší průpravy,“ napsala v roce 1984 Královská švédská akademie věd při udělování Nobelovy ceny.
Publikovat začal Seifert krátce po vzniku Československa. „Dělal ve své době přesně to, co mladí milují na poezii dnes – vyjadřují skrz ni autentické pocity, cítí okamžitý rytmus, kterým mladý Seifert ve svých vizuálních básních předběhl éru sociálních sítí,“ domnívá se režisér chystaného dokumentu Pavel Štingl.
Do literatury se Seifert uvedl prvotinou Město v slzách ovlivněnou poetismem, ryze československým literárním směrem. O něco později spoluzakládal avantgardní umělecké sdružení Devětsil.
Měl-li by literární historik Jan Wiendl vybrat Seifertovy verše, které by všichni měli znát, pak nejen svým studentům doporučuje báseň Půlnoc ze sbírky Jablko z klína, vydané v roce 1933. Začíná slovy: ‚Ciferník, přítel lun, nad střechou domů zhas‘… „Velmi výstižným způsobem nejenže otevírá různá krásná zákoutí Seifertovy poetiky, ale také hezky vypovídá o profilu poetiky, tak jak byla ve třicátých letech profilovaná,“ míní Wiendl.
Seifert psal a vydával i za okupace, sbírky Vějíř Boženy Němcové a Světlem oděná se staly pro mnohé zdrojem útěchy.
„Nesocialistická“ poezie
Rodák z pražského Žižkova se vždy zajímal o politiku. Začátkem dvacátých let vstoupil do komunistické strany, po nástupu gottwaldovského vedení ho ale vyloučili. Po únoru 1948, kdy moc v zemi převzali komunisté, se potýkal s kritikou, jeho Píseň o Viktorce prohlásili prorežimní posuzovatelé za „nesocialistickou“ poezii. Po několikaleté odmlce mu – před dalším zákazem – stihla vyjít sbírka Maminka.
Za komunistického režimu se dočkal dvojího zákazu publikování. Poprvé v roce 1956, když se postavil na obranu vězněných spisovatelů. „Nemluvil jsem pravdu. Mlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr, smlčí-li pravdu spisovatel, lže,“ uvedl ve svém příspěvku na Sjezdu československých spisovatelů. Konal se dva měsíce poté, co první tajemník komunistické strany Sovětského svazu Nikita Chruščov odsoudil zneužívání moci a popravování nevinných lidí během vlády jeho předchůdce Josifa Stalina.
„Seifert byl pořád jakoby radostný, a (přitom) dokázal říct pravdu. Vždycky promluvil pravdivě a lidsky se zastal důstojnosti člověka,“ nepochybuje herec a architekt David Vávra, dokumentem provází spolu se svým kolegou z divadla Sklep Janem Slovákem. Coby hlas současné generace se k nim připojil divadelní režisér a rovněž básník Vít Malota.
Národní umělec kritizující okupaci
Pro českou poezii se Seifert zdál ztracený, ale v půli šedesátých let se vrátil volnými verši kupříkladu ve sbírce Halleyova kometa. V roce 1966 obdržel titul národního umělce, nicméně se začátkem normalizace přišel další zákaz poté, co nebývale ostře vystoupil proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy.
Pozdní sbírky Morový sloup či Býti básníkem tak směl vydat až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Čtenáři si ale jeho verše i vzpomínkovou knihu Všechny krásy světa opisovali.
Přes Nobelovu cenu, kterou získal i za občanské postoje, zůstal do konce života spíš na okraji oficiální kultury. I tento rozměr chce dokument připomenout. „Poselstvím filmu je i otázka hrdinství v totalitách dvacátého století, kulturní odboj a formování české národní identity a kultury paměti v přesahu od vzniku meziválečné republiky až do současnosti,“ uvedl režisér.
Filmaři využili ochotníky i archiv StB
Bohatým zdrojem informací se pro tvůrce stal paradoxně archiv Státní bezpečnosti, v jejímž hledáčku byl Seifert od padesátých let a zvláště intenzivně ho sledovala po podpisu Charty 77.
Vzpomínky a klíčové epizody dokreslují scény, v nichž hrají ochotníci z řad studentů Gymnázia Přírodní škola. „Byli ve věku Seiferta a ostatních velikánů, když zakládali Devětsil,“ vysvětlil režisér Štingl. Dokument má ambici nahlédnout na formování politických vztahů dvacátých a třicátých let minulého století z hlediska sotva dospělých levicových literátů, k nimž kromě Seiferta patřil Vladimír Holan, František Nezval nebo František Hrubín.
Zároveň se nápad s amatérským divadlem odvinul od jedné z nejstarších Seifertových vzpomínek. „Ze své pavláčky asi jako čtyřletý pozoroval ochotníky na dvorku, jak hrají divadlo. Ten autentický dvorek ještě existuje, pavláčka taky. Dali jsme si tam náhradního herce a chlapci udělali to, co Seifert popisuje, že hráli Sever proti jihu a všechno nakonec shoří,“ dodal.
Seifert zemřel v lednu 1986. Jen k budově pražského Rudolfina, kde se konal obřad, se s ním tehdy přišlo, a to během jediné režimem vyhrazené hodiny a pod dohledem Státní bezpečnosti, rozloučit během pohřbu na čtyři tisíce lidí.
Rušit ho mohla jen vnučka
V dokumentu mluví i básníkova vnučka Klára Seifertová. Vzpomíná na něj především jako na dědečka. „Byl laskavý. Měl pro mě vždycky čas, nikdy mě nevychovával,“ popisuje. Prý ho při psaní jako jediná mohla vždycky vyrušit. „O literatuře jsme se v zásadě nikdy nebavili, ani v dospělém věku. Neměl to rád. Literatura byl jeho vnitřní svět, který si prožíval sám,“ prozradila. Seifert, jehož pohyb byl kvůli vážným zdravotním potížím poměrně omezený, se totiž radši s rodinou bavil o dění mimo dům.
Světovou premiéru bude mít dokument, natočený v koprodukci České televize, na festivalu Ji.hlava v druhé polovině října, v kinech se začne promítat 7. ledna.
Wiendl pokládá Seiferta za aktuálního autora, a to ze dvou důvodů. „Na jedné straně je to nezaměnitelný básník, nelze hovořit o dějinách české literatury, poezie dvacátého století, aniž by člověk neznal Seifertovo dílo jako celek. Druhá věc je otázka jeho v jistém slova smyslu pozoruhodných občanských postojů. Formovaly a reflektovaly problematické křižovatky celého dvacátého století, jichž byl Jaroslav Seifert svědkem. A to je nyní velmi aktuální,“ podotkl.
Seifertova cena pro Krchovského
Seifertovo jméno nese už od osmdesátých let cena, kterou u příležitosti nobelistova výročí narození uděluje Nadace Charty 77 za vynikající básnické či beletristické dílo. Letos ji převzal básník a hudebník J. H. Krchovský, vlastním jménem Jiří Hásek. Porota ocenila jeho tematickou integritu, pečlivě propracované verše, vtipnou dekadentní stylizaci i sebeironii. Krchovský vzešel z undergroundového prostředí a podle literárních kritiků je mu nejlépe stranou hlavního dění.
„Vážím si ho nejen jako básníka, ale ještě víc jako člověka, který se holt až později, zvláště po roce 1956, po slavném sjezdu spisovatelů, velice odvážně zachoval a pak si tuto hrdou, čestnou pozici uchoval až do smrti, a kupodivu mně, dekadentovi, takzvanému nihilistovi, se od něj nejvíce líbí nejdojemnější sbírka Maminka,“ uvedl Krchovský k Seifertovi. Dodal, že s „mistrem Seifertem“ ho pojí i témata tvorby, tedy láska, život a smrt.