Sněmovna znovu projedná změny v zaměstnávání úředníků či stavební novelu

Sněmovna by měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali poslancům i novelu stavebního zákona, která má podle koaličních tvůrců zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Vládní tábor má v dolní komoře sílu senátní postoje přehlasovat.
Schůze sněmovny začala ve 14:00, opět se očekává možná až několikahodinový blok opozičních návrhů změn jejího programu. Koalice již na začátku prosadila, že se jednání může znovu protáhnout do noci.
Zákonem o státních zaměstnancích chce koalice nahradit současný služební zákon. V Senátu, stejně jako od sněmovní opozice, zněly obavy z politizace i destabilizace státní správy. Zákon má podle autorů například usnadnit výměnu státních úředníků tím, že jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru.
Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, senátoři označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu.
Změny stavebního zákona nahrávají podle kritiků z řad senátorů developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Novela především zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.
Poslanci na schůzi znovu posoudí také vládní předlohu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb. Senát chce z evidence vyjmout bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo farmářů, u zaměstnaneckých zdravotních benefitů prosazuje zrušení limitu pro osvobození od daně z příjmů.
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