Nebagatelizujme, říká o Šumavě Červený. Sanovalo se už za Brabce, namítá Hladík

Firmy pro sanaci Dobré Vody na Klatovsku má najít ministerstvo financí. Šéfce resortu Aleně Schillerové to zadal premiér Andrej Babiš (oba ANO). O výskytu nebezpečných látek podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) věděl resort už v roce 2023, ale nekonal. Sanace podle něj vyjde na 192 milionů korun. Podle exministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministerstvo obdrželo zprávu až loni a náklady na sanaci neodpovídají. Debatou v Událostech, komentářích provázel Petr Obrovský.
Ministr Červený v úvodu debaty citoval zprávu z roku 2023, dle níž má být oblast uzavřená a nemá tam mít přístup civilní obyvatelstvo. Nyní prý místo hlídá policie. Následně se má odpad s toxickými látkami vyzvednout, odvézt a zlikvidovat. V příštích letech se má vyzvednout a zlikvidovat kontaminovaná půda. Premiér Babiš dříve potvrdil, že zakázku měla bez výběrového řízení získat firma Dekonta – podle návrhu Červeného.
Už nyní však může dle šéfa resortu docházet ke kontaminaci spodních vod, v oblasti byla navíc nalezena také protipěchotní mina. Exministr Hladík poukázal na to, že k sanaci území docházelo už za jeho předchůdce Richarda Brabce (ANO). Bývalé vojenské cvičiště prý postupně předávala armáda státu po roce 1990.
Nerozumí však prý tomu, že se záležitost stala „věcí politickou“. Pokud je prý pravda, co Červený říká, tázal se ho Hladík, zda byly informovány příslušné státní a místní orgány podle krizového zákona.
Ministr reagoval, že vedle toho kontaktovali i ambasády v sousedním Německu a Rakousku. Tvrdí také, že zprávu obdržel v srpnu 2023 náměstek Tomáš Tesař a tehdejší vedení resortu podle Červeného nekonalo. „Není čas to bagatelizovat,“ apeloval ministr.
Prostředky na sanaci
Sanaci si podle Hladíka zadala správa národního parku. „V podložených informacích, které vaši úředníci – i pan vrchní ředitel (Jaromír) Wasserbauer – napsali ještě v květnu letošního roku, se píše, že ministerstvo tuto zprávu obdrželo v říjnu 2025,“ oponoval Hladík. Příslušné orgány dle něj okamžitě jednaly a zaslaly dopis resortu obrany. Podle exministra nebyla veřejně známá informace o sudech, šéfa resortu vyzval ke zveřejnění zprávy.
To podle Červeného není možné kvůli uvedení přesné lokality nálezu ve zprávě. O protipěchotní mině dle něj byla informace už v roce 2023, konat se dle něj mělo už tehdy. Ministr také hovořil o podání trestního oznámení. Moderátor Obrovský doplnil, že Tesař odmítl, že by něco zatajoval.
Cena sanace je dle Červeného nyní vyčíslena na 192 milionů korun, původní zpráva prý hovořila o 110 milionech. Resort životního prostředí vydal skrze Národní park Šumava zprávu, že se hlavní turistické trasy tomuto místu vyhýbají. Během čtyř etap čištění oblasti se budou dle Červeného zkoumat také zmíněné spodní vody.
Náklady na sanaci však Hladík rozporoval, ve zprávě se prý nachází zmínka pouze o jednom sudu. Exministr podotkl, že v Česku jsou stále stovky kontaminovaných lokalit a sanace nejsou ničím nestandardním.
Jsou tam jedny z nejtoxičtějších látek, upozorňuje Cajthaml
Tomáš Cajthaml z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu Akademie věd upozornil na to, že by bylo dobré znát chemické složení a koncentraci látek. Mezi nimi jsou podle Cajthamla jedny z nejtoxičtějších látek, jejichž dekontaminace bývá nejdražší. Lokalita, která obsahuje dioxiny jako v tomto případě, se dle něj musí vysanovat.
Látky se dle něj nikdy nevyráběly záměrně, protože nemají žádné praktické využití, jsou nebezpečné a karcinogenní, ale vznikaly jako vedlejší produkt například při výrobě chlorovaných pesticidů. Dané látky jej prý zaráží, neboť si neumí představit, jak se tam dostaly, kromě toho, že mohli vojáci testovat „nějaké pesticidy“.
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