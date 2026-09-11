Navržený schodek rozpočtu by mohl klesnout až o šest miliard, míní Schillerová


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO), by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o čtyři až šest miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách.

Schillerová řekla ČT, že kabinet by nakonec mohl v rozpočtu – oproti jejímu původnímu návrhu – ušetřit několik miliard díky nižšímu růstu plateb státu zdravotním pojišťovnám za děti, důchodce či nezaměstnané.

Důvodem je fakt, že výběr pojistného od lidí a firem má být vyšší, než ministerstvo financí původně plánovalo.

Schillerová navrhuje schodek rozpočtu 389 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) 9. září připustil, že zdravotní pojišťovny vyberou od lidí a firem na péči o pacienty o několik miliard víc, než původně čekaly. Schillerová pak ve sněmovně upřesnila, že jde o poměrně vysokou částku. „Podle predikce ministerstva financí srpnové příjmy vzrostly o osm miliard zdravotního pojištění. Tyto příjmy byly v době, kdy jsme se rozhodovali o zákoně, o platbě za státní pojištěnce, predikovány jinak. Takže my to teď počítáme.“

Původně Vojtěch navrhl zákon, který původně počítal pro příští rok s růstem platby za státní pojištěnce o 21 miliard. Schillerová pak na konci srpna napsala částku o tři miliardy nižší. Podle informací ČT může nakonec růst této platby klesnout až na 15 miliard. Vláda by tak mohla v rozpočtu ušetřit první tři miliardy. Důvodem je právě vyšší výběr pojistného od lidí a firem.

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Ministryně proto věří, že se podaří částku požadovanou z rozpočtu snížit. Dodává, že na tom je i shoda v koalici. Poslanci budou vládní zákon zvyšující platby za státní pojištěnce projednávat na přelomu září a října. A právě v té chvíli můžou změnu udělat. „Viděl jsem takový návrh pozměňovacího návrhu, kde tam opravdu bylo snížení o tři a tři, to znamená šest miliard,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL).

„Několik dalších miliard bude možné uspořit právě z toho státního rozpočtu tím, že se objeví automaticky ve výběru pojistného. Ale v tuto chvíli, kolik to bude, musíme počkat na přesné propočty,“ dodal ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).

Jak se naloží s dalšími výdaji

O dalších možných úsporách – ve školství či na některých sociálních dávkách koalice – stále jedná. Měnit naopak téměř jistě nebude navržený rozpočet ministerstva obrany pro příští rok. Ministr Jaromír Zůna v pátek hájil nárůst o 36 miliard před poslaneckým klubem SPD, která ho do vlády vyslala. Ještě minulý týden někteří poslanci z klubu SPD požadovali jeho seškrtání tohoto nárůstu o dvacet miliard korun.

„Není to možné zvyšovat o takovou částku, 36 miliard, tam si myslím, že 20 miliard může jít hned dolů,“ řekl 2. září člen poslaneckého klubu SPD Miroslav Ševčík. Nyní už SPD tak radikální není. „V tuto chvíli jsem si nechal jenom zanalyzovat některé kapitoly. Protože mě zajímalo, co se za těmito kapitolami skrývá,“ řekl předseda hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura.

„Já jsem poslala na vládu návrh s jasným dodržením dvou procent výdajů na obranu, což je jasný mandatorní výdaj,“ doplnila k tomu Schillerová.

Poslanecká sněmovna začne v prvním čtení návrh státního rozpočtu na příští rok projednávat 21. října. Definitivně mají poslanci tento klíčový vládní návrh schvalovat 2. prosince. Senát se tomuto zákonu nevěnuje.

Sněmovna jedná o zvýšení důchodů pro seniory nad 80 let

Sněmovna začala úvodní projednávání novely, kterou chce vláda lidem od 80 let věku zvyšovat v pětiletých intervalech jejich důchod o 500 korun měsíčně. První čtení ale poslanci nedokončili. Úprava by měla platit od nového roku. „Pevně věřím, že do konce roku to stihneme. Budeme pro to dělat jako koalice maximum,“ řekla místopředsedkyně sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD).

Podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) právě postupné a častější navyšování řadě dalších seniorů pomůže s nutnými výdaji. Jeho předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) by byl raději, pokud by se tyto peníze nasměrovaly na zvýšení příspěvku na péči. Další opoziční politička, místopředsedkyně sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), by raději cílila tyto prostředky na dobudování kapacit sociálních a zdravotních služeb.

Předloha počítá i se zvýšením vypláceného důchodu pro pracující důchodce. Úpravy by do státního rozpočtu měly přinést stovky milionů, výdaje se ale podle resortu mají zvýšit o víc než dvě a půl miliardy.

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