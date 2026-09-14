Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Středolevý opoziční blok podle aktualizovaných předběžných výsledků nedělních parlamentních voleb ve Švédsku získal 176 křesel, dosavadní vládní blok 173. Vyplývá to podle agentury Reuters z projekcí švédského volebního úřadu.

Zhruba ve 2:30 dnes průběžné výsledky přisuzovaly opozičním stranám o tři poslanecká místa více než dosavadnímu vládnímu bloku. V tu chvíli bylo sečteno 6177 z 6626 volebních okrsků.

Výsledek voleb byl v průběhu sčítání hlasů dosud příliš těsný na to, aby bylo možné určit vítěze. Agentura AP napsala, že skandinávskou zemi čeká několikadenní nejistota, dokud nebudou sečteny všechny hlasy. Výsledek voleb by tak mohl být jasný až ve středu, kdy místní volební komise sečtou hlasy odevzdané předem. Patří mezi ně mimo jiné hlasy ze zahraničí.

Pravicový švédský premiér Ulf Kristersson v noci na pondělí řekl, že bude kontaktovat lídry ostatních stran a že zůstává otevřenou otázkou, kdo bude Švédsku vládnout v příštích letech.

Předsedkyně opoziční sociální demokracie Magdalena Anderssonová na stranickém shromáždění v noci na pondělí pouze konstatovala, že švédské středolevé opoziční strany vedou, a pokud se výsledek potvrdí, země bude mít novou vládu.

Švédský vládní pravicový blok podle předchozí projekce veřejnoprávní televize SVT o jedno parlamentní křeslo zvítězil. Naopak první odhady ihned po uzavření volebních místností tvrdily, že těsně zvítězí opoziční blok

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Těsné vítězství sociálních demokratů média předpovídala také v předchozích švédských parlamentních volbách v roce 2022. Volby však nakonec vyhrál Kristersson.

Volby mohou rozhodnout o tom, zda se k moci vrátí středolevá opozice vedená sociálními demokraty a jejich šéfkou Magdalenou Anderssonovou, nebo zda pravicový blok obhájí vládu. Kristerssonova menšinová vláda se od roku 2022 opírá o podporu krajně pravicových Švédských demokratů. V případě dalšího vítězství pravice by Švédští demokraté poprvé přímo vstoupili do vlády. Kristersson jim již před volbami slíbil ministerská křesla. Švédští demokraté mají kořeny v krajní pravici a neonacistickém prostředí.

Kristerssonova vláda v posledních letech prosadila řadu přísnějších opatření v oblasti migrace a kriminality. Kritici jí vytýkají omezování občanských svobod a tlak na přizpůsobení přistěhovalců švédským kulturním normám.

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