V Německu zadrželi muže podezřelého ze sabotáží na elektrických rozvodnách

Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech v Německu. Informovala o tom v úterý agentura DPA. Podle jejích informací muž vzbudil pozornost policistů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler nedaleko Cách.
Server deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal, že byl muž z Gevelsbergu v jižním Porúří zadržen při dopravní kontrole. Policie uvedla, že měl u sebe při zatýkání výbušná zařízení a policistům nekladl odpor.
Úřady po muži pátraly několik dní. Podle úřadů se pokusil na několika místech ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí podomácku vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit zkrat, píše DPA.
Naposledy v pondělí bylo na drátech vysokého napětí poblíž elektrárny Weisweiler – velmi blízko místa, kde policie muže zadržela – objeveno několik odpalovacích zařízení. Kromě toho vyšetřovatelé na místě našli další dopis, v němž se jeho autor k činům přihlásil.
Plán zřejmě částečně vyšel
V nejméně dvou případech pachateli plán v posledních dnech zřejmě vyšel. V Bergheimu, západně od Kolína nad Rýnem, zkrat na několik dní paralyzoval několik jednotek elektrárny. V Braniborsku byly hlášeny dva zkraty v rozvodně Turnow-Preilack poblíž elektrárny Jänschwalde.
Více než 20 podomácku vyrobených raket tam pravděpodobně vystřelilo vodivý materiál na vedení vysokého napětí. Ani jeden z obou incidentů nezpůsobil výpadek proudu.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden prohlásil, že jde pravděpodobně o akty „klimatického terorismu“ spáchané osamocenou osobou. Policie podle médií v té souvislosti pátrala po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu na západě Německa, který je údajně odpůrcem využívání fosilních paliv.
Stan s výbušninami
U muže byly při zatčení nalezeny výbušniny. „Předměty v současné době zkoumá expert na zneškodňování výbušnin ze zemského úřadu kriminální policie v Severním Porýní-Vestfálsku,“ oznámila policie v Kolíně nad Rýnem. Policisté dále našli v podrostu stan s dalšími výbušninami.
„Policisté v současné době na místě činu zajišťují důkazy a vyšetřují, zda v okolí nebyla umístěna další, dosud neobjevená výbušná zařízení,“ uvedla policie.
Muž byl hledán na základě zatykače, který minulý pátek vydalo státní zastupitelství v braniborské Chotěbuzi. První útok na elektrickou síť byl hlášen právě v Braniborsku. Muž je podezřelý ze způsobení výbuchu a narušení veřejných služeb.
„Zatčení podezřelého je důležitým krokem ve vyšetřování,“ řekl šéf policie v Braniborsku Oliver Stepien. „Nyní je třeba dále objasnit pozadí a kontext trestných činů a zjištění pečlivě vyhodnotit,“ dodal. Vyšetřování podle něj stále probíhá.