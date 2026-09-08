V Německu zadrželi muže podezřelého ze sabotáží na elektrických rozvodnách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech v Německu. Informovala o tom v úterý agentura DPA. Podle jejích informací muž vzbudil pozornost policistů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler nedaleko Cách.

Server deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal, že byl muž z Gevelsbergu v jižním Porúří zadržen při dopravní kontrole. Policie uvedla, že měl u sebe při zatýkání výbušná zařízení a policistům nekladl odpor.

Úřady po muži pátraly několik dní. Podle úřadů se pokusil na několika místech ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí podomácku vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit zkrat, píše DPA.

Naposledy v pondělí bylo na drátech vysokého napětí poblíž elektrárny Weisweiler – velmi blízko místa, kde policie muže zadržela – objeveno několik odpalovacích zařízení. Kromě toho vyšetřovatelé na místě našli další dopis, v němž se jeho autor k činům přihlásil.

Policie na západě Německa podnikla v souvislosti se sabotážemi několik zásahů
Ilustrační fotografie

Plán zřejmě částečně vyšel

V nejméně dvou případech pachateli plán v posledních dnech zřejmě vyšel. V Bergheimu, západně od Kolína nad Rýnem, zkrat na několik dní paralyzoval několik jednotek elektrárny. V Braniborsku byly hlášeny dva zkraty v rozvodně Turnow-Preilack poblíž elektrárny Jänschwalde.

Více než 20 podomácku vyrobených raket tam pravděpodobně vystřelilo vodivý materiál na vedení vysokého napětí. Ani jeden z obou incidentů nezpůsobil výpadek proudu.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden prohlásil, že jde pravděpodobně o akty „klimatického terorismu“ spáchané osamocenou osobou. Policie podle médií v té souvislosti pátrala po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu na západě Německa, který je údajně odpůrcem využívání fosilních paliv.

Podezřelým z útoků na německé rozvodny je klimatický aktivista
Německá policie, ilustrační foto

Stan s výbušninami

U muže byly při zatčení nalezeny výbušniny. „Předměty v současné době zkoumá expert na zneškodňování výbušnin ze zemského úřadu kriminální policie v Severním Porýní-Vestfálsku,“ oznámila policie v Kolíně nad Rýnem. Policisté dále našli v podrostu stan s dalšími výbušninami.

„Policisté v současné době na místě činu zajišťují důkazy a vyšetřují, zda v okolí nebyla umístěna další, dosud neobjevená výbušná zařízení,“ uvedla policie.

Muž byl hledán na základě zatykače, který minulý pátek vydalo státní zastupitelství v braniborské Chotěbuzi. První útok na elektrickou síť byl hlášen právě v Braniborsku. Muž je podezřelý ze způsobení výbuchu a narušení veřejných služeb.

„Zatčení podezřelého je důležitým krokem ve vyšetřování,“ řekl šéf policie v Braniborsku Oliver Stepien. „Nyní je třeba dále objasnit pozadí a kontext trestných činů a zjištění pečlivě vyhodnotit,“ dodal. Vyšetřování podle něj stále probíhá.

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Ilustrační snímek

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