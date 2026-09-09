Moskva zasáhla hranici Ukrajiny s Moldavskem, Kyjev námořní základnu v Novorossijsku


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Při ruských útocích na jihu Ukrajiny v noci na středu podle místních úřadů přišli o život nejméně tři lidé, z toho dva u hraničního přechodu s Moldavskem, který byl kvůli tomu dočasně uzavřen. Ruská armáda v noci opět útočila na Kyjev, podle záchranářů se tyto útoky zřejmě obešly bez obětí. Ukrajinská armáda v noci udeřila na ruské území, útočila na námořní základnu v přístavu Novorossijsk. Místní úřady uvádějí mrtvé a zraněné.

„Nepřítel v noci útočil drony na infrastrukturu hraničního přechodu Starokozače-Tudora a okolí. Bohužel při tom zemřeli civilisté, kteří byli poblíž. Podle předběžných informací dva lidé zemřeli a tři další utrpěli zranění,“ uvedl k ruskému útoku na hraniční přechod s Moldavskem šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper.

Podle něj také záchranáři evakuovali z oblasti přechodu dalších šestnáct lidí autobusem do bezpečí. Provoz poničeného přechodu byl podle Kipera pozastaven.

Jeden člověk byl v noci na středu zabit v Mykolajivu při ruském útoku, který poničil přístav a další dopravní i civilní infrastrukturu, uvedly místní úřady. Ruské jednotky útočily i na Dnipro, kde zasáhly podle místních úřadů sklad se stavebním materiálem a obytný dům. Záchranáři vytáhli ze sklepa tři osoby, z toho dvě skončily v nemocnici.

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Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinskou metropoli po třídenní přestávce, kterou obě válčící země vyhlásily kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. V noci na úterý zahynulo při ruských útocích na Kyjev pět lidí, uvedly místní úřady.

Ukrajinské síly zasáhly vojenská plavidla v ruské námořní základně v Novorossijsku v Krasnodarském kraji, tvrdí velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert „Maďar“ Brovdi. Mezi zasaženými plavidly jsou i nosiče střel s plochou dráhou letu, dodal Brovdi. Neupřesnil, kolik lodí se podařilo zasáhnout. Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev tvrdí, že zahynuli čtyři lidé a 29 utrpělo zranění.

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