Soud osvobodil bývalého strážce Lobotku v případu požáru v Českém Švýcarsku

Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužovu vinu nepodařilo prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.
Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah šesti tisíc hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval jednadvacet dní a způsobil škodu okolo 270 milionů korun.