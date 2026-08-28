Všechno bylo pryč, po povodni zůstala jen řeka, popisují přeživší v Nepálu

Dvacet sekund na únik před povodňovou vlnou či dva dny čekání na záchranu. Někteří z těch, kteří přežili přívalovou povodeň, která ve středu zasáhla himálajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu, se agentuře AFP svěřili se svými prožitky. Přírodní katastrofa si k pátečnímu večeru vyžádala téměř 600 obětí, dva a půl tisíce osob se pohřešuje.
Neštěstí si na nepálské straně vyžádalo nejméně 579 obětí, zatímco čínské úřady hlásí prozatím pět obětí. Na obou stranách hranice je aktuálně evidováno dva a půl tisíce pohřešovaných. Povodeň zřejmě vyvolala odtržená část ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně způsobila prudkou záplavovou vlnu.
Sívarandžání Muthunathanová z jihoindického svazového státu Tamilnád cestovala v autobuse s dalšími 56 poutníky. Po nepálské silnici směřovali k hranici s Čínou, když vozidlo zastavilo něco, co zprvu považovali za dopravní zácpu. „Pak byla najednou všude kolem mlha, kouř, něco nás jakoby pohltilo,“ uvedla Sívarandžání a zpravodajům AFP ukázala na telefonu video, které natočila a které zachycuje proud vody valící se směrem k ní. Vozy okolo jejich autobusu byly odplaveny či pohřbeny v bahně.
Sívarandžání i další cestující se z autobusu dostávali postupně přes místo řidiče a pak se snažili vylézt na blízký kopec, kde čekali na záchranu. „Všechna vozidla před námi i za námi byla pryč,“ uvedla další poutnice. „Jak jsme lezli nahoru, slyšeli jsme něco jako výbuchy. Byly to tříštící se kameny a balvany,“ dodala.
Čekání na záchranu
Děsivou rychlost, s jakou katastrofa nastala, popsali také dělníci, kteří v údolí řeky Trišuli pracovali na přehradě. „Bylo tam přinejmenším 400 dělníků,“ uvedl Dev Šrestha, kterého z místa vyzvedla záchranářská helikoptéra. „Víc lidí tam zahynulo, než bylo zachráněno,“ dodal.
Další z dělníků Buddha Tamang uvedl, že přežil jen díky tomu, že byl v osudnou chvíli v tunelu, ze kterého se později dostal ven, ale na záchranu pak čekal přes 24 hodin. „Nevím, kolik lidí tam zemřelo, ale voda smetla úplně všechno,“ řekl dělník Ardžun Kumar Tamang.
„Byl jsem v elektrárně, když jsem uslyšel hrozný hluk. Došlo k průsaku vody, nařídili nám, abychom šli ven,“ uvedl indický inženýr Ananaj Šarma pracující na jednom z projektů v oblasti. „Když jsem se dostal ven, všechno bylo pryč, zůstala jen řeka,“ dodal.
Inženýr Gorakh Khatka pracoval v oblasti Šanti Bazar nacházející se v blízkosti epicentra neštěstí. „Měli jsme dvacet sekund, abychom nějak zareagovali. Pak všechno zaplavila šest metrů vysoká voda a bahno,“ uvedl. Na blízkém kopci poté spolu s dalšími čekali přes 48 hodin na záchranu. V Nepálu bylo podle agentury AP dosud zachráněno více než 3700 lidí.