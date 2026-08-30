AfD v Sasku-Anhaltsku využívá strachu, říká expert


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Příští neděli čekají Sasko-Anhaltsko zemské volby, které mohou dopadnout bezprecedentním vítězstvím Alternativy pro Německo (AfD). Hlavním tématem kampaně je migrace. Voliče ale podle průzkumů trápí i mzdy, daně a to, jak se celkově daří německému hospodářství. V Sasku-Anhaltsku momentálně vládnou křesťanští demokraté s levicovějšími stranami. Tyto strany povolební spolupráci s AfD odmítají.

Podle dat Německého institutu pro ekonomický výzkum má AfD vyšší podporu v oblastech, kde je větší koncentrace menších řemeslných podniků. Důvodem je podle ekonomů nejistota a obavy, které provází podnikání závislé na lokálních zakázkách, bez záchranné sítě velkých firem.

„Německo prochází velmi náročnou transformací, a nesmíme problémy a výzvy zlehčovat. AfD tenhle strach využívá,“ hodnotí momentální situaci nejen v Sasku-Anhaltsku předseda Německého institutu pro ekonomický výzkum Marcel Fratzscher.

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Podle Fratzschera ekonomický program AfD jako celek nedává smysl. Třeba odklon od migrace by Sasku-Anhaltsku, spolkové zemi s nejstarším obyvatelstvem, způsobil nedostatek pracovních sil.

Dle Leibnizova Institutu v Halle by v zemském rozpočtu na splnění všech předvolebních slibů AfD chyběly dvě miliardy eur. Strana si však půjčovat nechce.

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