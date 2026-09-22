Napětí mezi Maďarskem a Ukrajinou roste. Budapešť se nepřidala ke Karpatské osmičce

Maďarsko se nepřipojilo k takzvané Karpatské osmičce, kterou inicioval Kyjev a která má posílit regionální spolupráci, vyplývá z vyjádření maďarského premiéra Pétera Magyara. Mezi Kyjevem a Budapeští v této souvislosti podle serveru Euronews znovu vzrostlo napětí. Magyar se v pondělí pozdě večer na sociálních sítích dostal do sporu s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou.
V předchozích dnech se v horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny konal summit nové iniciativy, kterého se zúčastnilo vedle Ukrajiny také Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Českou stranu zastupoval místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za STAN). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj iniciativu zahájil v pátek a Maďarsko podle Euronews uvedl jako jednoho z členů.
Budapešť však v pondělí účast popřela s tím, že pozvání ke vstupu odmítla. Ačkoliv se slavnostního zahájení skupiny zúčastnil maďarský chargé d’affaires v Kyjevě, Maďarsko se nepřipojilo k deklaraci, kterou podepsaly Ukrajina, Rakousko, Rumunsko, Polsko, Srbsko a Slovensko, napsala maďarská tisková agentura MTI, která se odkazovala na vyjádření maďarské diplomacie.
Českou republiku v souvislosti s podpisem MTI nezmínila. Česko není uvedeno ani v textu deklarace , který zveřejnila na svém webu kancelář ukrajinského prezidenta.
„Nejeli jsme, a to z dobrého důvodu,“ řekl Magyar
Magyar podle MTI v pondělí sdělil, že země nabídku členství odmítla. „Byli jsme pozváni, ale nejeli jsme, a to z dobrého důvodu,“ řekl podle agentury AFP premiér v parlamentu. Podle serveru Ukrajinska pravda odmítnutí nezdůvodnil.
Sybiha následně napsal, že Kyjev překvapily „zbytečně konfrontační výroky maďarského premiéra na adresu Ukrajiny“. Iniciativa je podle něj zaměřena na rozvoj celého regionu. „Důvody tak kategorického odmítnutí ze strany Maďarska zůstávají neznámé,“ doplnil šéf ukrajinské diplomacie. Dalším překvapením podle něj byla prohlášení zpochybňující oznámenou spolupráci mezi energetickými společnostmi Ukrajiny a Maďarska.
„To, co v poslední době slyšíme z Budapešti, v nás vyvolává rozpaky. Zdá se, že ačkoli (bývalý premiér) Viktor Orbán je pryč, jeho politika obstrukcí a izolacionismu nadále vzkvétá,“ míní Sybiha. Kyjev je podle něj stále otevřený k rozvíjení spolupráce s Budapeští.
Magyar na Sybihův příspěvek odpověděl. „Pomáhám vám. Tvrdit, že je suverénní země členem mezinárodní spolupráce (karpatské integrace) bez předchozí konzultace nebo souhlasu dotyčné země, je naprosto nepřijatelné,“ napsal maďarský ministerský předseda. „Jen příklad: Ahoj, ve vedlejší vesnici jsme založili fotbalový tým. Sice se neznáme, ale ty jsi jeho součástí a musíš přinést míč,“ dodal.
Karpatská osmička cílí na posílení spolupráce v několika oblastech
Karpatská osmička vznikla s cílem posílit spolupráci v oblasti bezpečnosti, energetiky, obchodu a přilákat investice, uvedl server Euronews. V sobotu podle něj ukrajinská státní energetická společnost Naftohaz oznámila memorandum se svým maďarským protějškem – společností MOL – týkající se výstavby skladovacích kapacit pro ropu na maďarském území, které mají zabezpečit dodávky v době, kdy Ukrajina čelí ruským vzdušným útokům.
Orbánova strana Fidesz, která je nyní v opozici, dohodu podle Euronews označila za bezpečnostní hrozbu a Magyar ji ostře zkritizoval. „Za mé vlády nebude na maďarsko-ukrajinských hranicích ani jinde vybudováno žádné takové úložiště,“ prohlásil v pondělí premiér. Společnosti MOL zároveň vzkázal, aby před uzavíráním podobných dohod konzultovala věc s vládou, a připomněl, že stát má v této společnosti 25procentní podíl.
Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští byly za předchozí vlády Viktora Orbána, který měl blízko k Moskvě, otevřeně nepřátelské. Orbán se v Evropské unii stavěl proti zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a vetoval balíky unijní pomoci Kyjevu. Po letošním dubnovém vítězství Magyarovy strany Tisza v parlamentních volbách vyzvala nová maďarská vláda k pragmatičtější spolupráci s Kyjevem.
Maďarsko poté zrušilo své veto vůči přístupovým jednáním s Ukrajinou a schválilo otevření dvou vyjednávacích klastrů, a to výměnou za záruky týkající se jazykových a vzdělávacích práv maďarské menšiny na západní Ukrajině, poznamenal web Euronews, podle něhož ovšem v létě Budapešť veto obnovila s odkazem na nedostatečný pokrok v oblasti práv menšin.
Zelenskyj iniciativu Karpatské osmičky ohlásil na počátku srpna. Řekl tehdy, že se do ní zapojí i země, které nejsou ochotné Ukrajině dodávat zbraně, ale chtějí jí poskytovat humanitární pomoc a spolupracovat s ní v bezpečnostních a hospodářských otázkách i při obnově. Cílem nového uskupení je také rozvoj přeshraniční hospodářské spolupráce.
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