ČNB vydala pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, stojí se na ni fronty

Stovky lidí od časného rána čekaly ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky (ČNB), aby získaly pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky československé (NBČ). Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. K dispozici je na pokladnách ČNB nejen v Praze, ale i v Brně, v Ostravě a Hradci Králové.
Někteří čekající si přinesli v Praze skládací židličky, další byli přikryti dekami. Pár, který přijel ze Štětí, byl na místě už od 03:45. Žena, která se ČTK představila jako Nikola, řekla, že dorazila v 06:00, získala díky tomu místo zhruba v polovině fronty. Patnáctiletý mladík, který byl mezi prvními ve frontě, řekl, že čekal už od pondělního večera. Lidé si zpravidla chtějí pořídit tři bankovky, tedy nejvyšší počet, které pro jednu osobu ČNB nabízí.
Na situaci na místě dohlížela policie. I v době otevření pokladen byla situace klidná a k žádným strkanicím u vstupu do banky nedocházelo.
Vydávaná bankovka má přítisk se speciálním logem ČNB ke stému výročí fungování NBČ a se dvěma portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Součástí přítisku bude i QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované výročí. Jinak se nebude lišit od běžných pětitisícikorun a bude ji možné využívat i v platebním styku. Sběratelská hodnota bankovky ale může být vyšší než nominální, u dříve vydaných bankovek s přítiskem tomu tak bylo.
Bankovka vychází v emisi 200 tisíc kusů a k dispozici je na pokladnách ČNB v Praze, Brně, v Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za pět tisíc korun, zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na tři kusy na osobu. Pětitisícikoruna bude k dispozici na pokladnách centrální banky do vyčerpání zásob.
Centrální banka už letos u příležitosti výročí vzniku NBČ vydala pamětní stokorunovou bankovku s portrétem prvního guvernéra první československé centrální banky Viléma Pospíšila. Bankovka vyšla v emisi dvacet tisíc kusů. Na rozdíl od pětitisícikoruny s přítiskem ji není možné používat v běžném platebním styku.