ČNB připravuje speciální pětitisícikoruny s Masarykem a Michlem

Česká národní banka (ČNB) připravuje vydání speciální pětitisícikorunové bankovky ke stému výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bankovka, která bude platná i v běžném obchodním styku, ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Lidé si ji budou moct pořídit v příštím roce, přesný termín vydání zatím centrální banka nestanovila.
ČNB v posledních letech vydala další dvě bankovky se speciálním přítiskem. V roce 2019 to byla stokoruna ke stému výročí vzniku československé koruny, v roce 2023 tisícikoruna ke třicátému výročí vzniku ČNB a samostatné české měny. I tyto bankovky lze využívat v běžném obchodním styku, specializované numismatické obchody je ale zpravidla prodávají za vyšší než nominální cenu.
Portrét Masaryka a Michla
Přítisk na připravované pětitisícikoruně bude na lícní straně bankovky pod vyznačením nominální hodnoty. Jeho součástí bude speciální logo ke stému výročí vzniku NBČ, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera.
Na přítisku bude dále portrét prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, QR kód vedoucí na tematické stránky ČNB a vyobrazení současného guvernéra centrální banky Aleše Michla. „Je to symbolický most mezi minulostí a současností. Na počátek historie samostatné centrální banky poukazuje vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost reprezentuje nynější nejvyšší představitel ČNB, guvernér Aleš Michl,“ sdělil iRozhlasu ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas.
Podrobnosti k vydání bankovky, jako přesný termín a objem emise, zveřejní ČNB později. Předběžně vydání pětitisícikoruny plánuje na přelom března a dubna, na kdy připadá výročí ustavující valné hromady NBČ a prvního jednání bankovní rady.
Bankovka bude v prodeji na pokladnách ČNB v Praze, v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě, kde ji budou moct zájemci vyměnit za jiné bankovky a mince v hodnotě pět tisíc korun. Prodej předchozích speciálních bankovek s přítiskem provázel velký zájem veřejnosti, kdy se před pobočkami ČNB tvořily dlouhé fronty.