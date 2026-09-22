Na americké základně v Německu se zřítil vojenský letoun

Na americké základně ve Spangdahlemu na západě Německa se zřítil vojenský letoun. Podle informací agentury DPA utrpěl zranění jeden člověk. Regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost SWR uvedla, že na základně jsou rozmístěny stíhačky F-16. Právě tento stroj se podle bulvárního listu Bild zřítil.
Incident se stal v německém pohoří Eifel. SWR s odvoláním na své zdroje uvedla, že ze základny odpoledne odstartovaly dva letouny, z nichž jeden havaroval. Pilotovi se podařilo katapultovat, podle informací serveru RTL se v okamžiku nehody pokoušel přistát. Letoun následně havaroval na golfovém hřišti poblíž silnice B50 mezi Binsfeldem a Spangdahlemem.
DPA připojila, že na místě nehody zasahují hasiči a záchranáři.
Naposledy se v blízkosti základny zřítila americká stíhačka F-16 v říjnu 2019. Také tehdy se pilotovi, který podnikal cvičný let, podařilo katapultovat. Základnu ve Spangdahlemu provozují USA od poloviny 50. let minulého století. Areál patří vedle americké základny Ramstein u Kaiserslauternu k nejdůležitějším americkým letištím v Německu, poznamenala DPA.