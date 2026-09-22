Guterres na Valném shromáždění OSN vyzval k dialogu a spolupráci. Promluví i Trump

V New Yorku v úterý začala všeobecná rozprava 81. zasedání Valného shromáždění OSN, kterého se osobně účastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Shromáždění zahájil projev generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který vyzval světové vůdce k uklidnění sporů, ukončení bojů, dialogu a spolupráci. Později promluví i americký prezident Donald Trump. Mezi úterními řečníky bude i francouzský prezident Emmanuel Macron.
Letošním tématem Valného shromáždění je „Obnovení důvěry, řízení transformace: Organizace spojených národů, která plní své sliby ve prospěch všech“. Rozprava, která potrvá do 28. září a má tradičně dopolední a odpolední blok, v nichž vystupují lídři členských států, se ale podle médií bude zřejmě věnovat i dalším aktuálním tématům, jako je globální změna klimatu, vývoj a hrozby spojené s umělou inteligencí (AI) či světové konflikty.
To naznačil už projev Guterrese, který se zaměřil na celou řadu témat. Hovořil o konfliktech na Blízkém východě, na Ukrajině, v Súdánu i Myanmaru. „Je tady tolik konfliktů, které nám ukazují, že když se moc vymkne kontrole, tak dochází k tomu, co vidíme,“ zdůraznil generální tajemník, podle něhož je mír více než absence konfliktu. Síla podle něj nemůže být hlavním arbitrem toho, co se bude dít v budoucnosti. „Vojenská moc samotná nemůže zajistit mír, ekonomická moc samotná nemůže zajistit stabilitu a technologická moc samotná nemůže zajistit bezpečnost,“ domnívá se.
Guterres se ve svém projevu dotkl i dalších témat. Hovořil mimo jiné o rovnosti mužů a žen či o klimatické krizi. Zmínil ale i problematiku spojenou s výzvami, které přináší technologie a umělá inteligence. Za nebezpečí označil „technologii bez odpovědnosti“.
Trump bude jednat se Zelenským
Valné shromáždění OSN je ale spojeno i se schůzkami, které se konají na jeho okraj. Očekává se, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od roku 2022 brání plnohodnotné ruské invazi, se na okraj zasedání Valného shromáždění setká s Trumpem. To potvrdil i americký ministr zahraničí Marco Rubio, podle kterého se oba státníci setkají v úterý, aby hovořili o zastavení útoků na energetickou infrastrukturu.
Kromě toho by se šéf Bílého domu podle médií měl sejít také s novým britským premiérem Andym Burnhamem. Už v pondělí večer Trump jednal s Macronem. Rozhovor označil za velmi konstruktivní. Macron na sociální síti uvedl, že se bavili o odblokování lodní přepravy v Hormuzském průlivu či zastavení útoků na energetickou a civilní infrastrukturu v ruské válce na Ukrajině.
Řada státníků, včetně kanadského premiéra Marka Carneyho, Macrona a Burnhama, se v sídle OSN zúčastní také schůzky na vysoké úrovni o izraelsko-palestinském konfliktu.
Íránský prezident v New Yorku
Do New Yorku by měl podle íránských médií dorazit také íránský prezident Masúd Pezeškján. Spojené státy v této souvislosti minulý týden informovaly, že íránské delegaci udělí víza, která ale budou podléhat omezením. Děje se tak na pozadí pokračujícího konfliktu, který začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v úterý sdělil, že je otevřený možnému jednání s Íránci na okraj zasedání Valného shromáždění. Zároveň ale dodal, že žádná bilaterální schůzka nyní na programu není.
Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s národním projevem ve středu, ale úterního zahájení rozpravy se zúčastní. Poprvé od svého nástupu do úřadu se letos zasedání Valného shromáždění zúčastní tuzemský ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
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