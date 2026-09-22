Ruský soud poslal do vězení Čecha za protiválečný protest, píší tamní média

Ruský soud poslal na třináct dní do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Uvedly to v úterý agentury Interfax a TASS, podle nichž muž držel transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů (kolem 15 tisíc korun). České velvyslanectví v Moskvě poskytuje zadrženému českému občanovi od počátku konzulární pomoc.
Podle soudu muž v neděli odpoledne přišel k mauzoleu Vladimira Iljiče Lenina na Rudém náměstí a držel transparent s nápisem v angličtině, jehož cílem bylo diskreditovat ozbrojené síly Ruské federace, píše Interfax. Co na nápisu stálo, agentura neuvádí.
Ruští zákonodárci přijali krátce po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 zákony, které postihují takzvanou „diskreditaci ruské armády“ a „šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách“. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy.
„Jelikož cizinec uspořádal sólový protest na místě sousedícím s rezidencí ruského prezidenta, tedy na místě, kde je pořádání veřejných akcí zakázáno, zadrželi ho příslušníci bezpečnostních složek,“ uvedla tisková služba soudu podle Interfaxu. Muž poté podle jejího tvrzení odmítl jít na policejní stanici a kladl odpor.
Soud ho podle agentury shledal vinným z diskreditace činnosti ruské armády, porušení předpisů o pořádání protestních akcí a z neuposlechnutí policie. Uložil mu za to 13 dní takzvaného administrativního zadržení a dvě pokuty, jednu ve výši 40 tisíc rublů a druhou 20 tisíc rublů.
„Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat,“ uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgö.