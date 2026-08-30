USA udeřily na íránském ostrově Lárak, píše Axios


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Americké síly zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Zpravodaji serveru Axios to sdělil nejmenovaný americký činitel, Íránské revoluční gardy se dle něj chystaly pomocí raket klást námořní miny v průlivu. Podle vyjádření gard při útoku zahynulo několik vojáků a civilistů, píše agentura Reuters. Americké údery na Írán jsou první po několika týdnech klidu.

Spojené státy v pondělí představily nové sankce vůči Íránu, jejichž cílem je podle Washingtonu odříznout zemi od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. Mnozí analytici tento krok vysvětlovali jako neochotu administrativy prezidenta Donalda Trumpa pokračovat ve vojenských operacích, a to i vzhledem ke zprávám o nedostatečných amerických zásobách některých typů munice.

Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Průliv je důležitou trasou pro přepravu ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu.

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