V Nigeru se vzbouřili vojáci. Vládnoucí junta má prý situaci pod kontrolou

Vzbouřenci v Nigeru zaútočili na letiště a prezidentskou budovu v hlavním městě Niamey. V místě podle zdrojů agentury Reuters vypukly nepřetržitá střelba a výbuchy, na krátkou dobu bylo přerušeno vysílání státní televize a rozhlasu. Za ozbrojenými útoky podle tamního ministerstva obrany stáli vzbouření vojáci.
V sobotu v ranních hodinách uvedlo tamní ministerstvo obrany, že ozbrojené síly postupně znovu získávají kontrolu nad místy, která byla cílem nočního útoku. Zdroje Reuters však podotýkají, že vzbouřenci jsou na letišti stále přítomni a celková situace zůstává nejasná.
„Skupina vojáků, která porušila vojenský řád, se pokusila zadržet některé ze svých spolubojovníků v kasárnách základny 101 v Niamey a ve městě zahájila palbu na několik citlivých objektů,“ citovala ministra obrany, generála Salifoua Modyho, státní televize.
Agentura AFP v noci na sobotu s odvoláním na místní obyvatele informovala o střelbě v okolí vojenské základny sousedící s mezinárodním letištěm. Upozornila, že letiště se letos již dvakrát stalo terčem útoku džihádistů. Podle Reuters se v 9:00 SELČ „zdálo, že prezidentský palác byl zajištěn loajálními jednotkami“. Kontrolu nad oblastí kolem letiště vnímá agentura jako spornou.
Státní televize po obnovení vysílání odvysílala zprávu, že vzbouřenci ze základny v Niamey zahájili palbu na „citlivá místa“ ve městě. Úřady však tvrdí, že bezpečnostní síly reagovaly rychle a „tento nepokoj potlačily“.
Analytici vnímají útok jako „nejnovější hrozbu“ pro vládu Abdourahamaneho Tianiho, který se chopil moci převratem v roce 2023. Jeho vojenský režim slíbil, že zlepší bezpečnost v zemi, která je významným producentem uranu, situaci však narušují džihádistické útoky.
První útok provedla v lednu místní odnož teroristické sítě Islámský stát. Ke druhému útoku z konce června se pak přihlásila konkurenční skupina JNIM, která je odnoží al-Káidy. Oba útoky se armádě podařilo odrazit. V Nigeru již tři roky vládne vojenská junta, která se snaží násilí ze strany islámských radikálů potlačit, píše AFP.