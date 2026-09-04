Ukrajina vyhlásila na víkend příměří

Ukrajinské jednotky tvrdí, že Kyjev od soboty vyhlásí jednostranné příměří – nařízení přišlo brigádám od vrchního velení. Do Ruska a na Ukrajinu se o víkendu chystají vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už během večera nabádal, aby se Moskva i Kyjev zdržely vzájemných útoků v době rozhovorů s americkou delegací.
Mluví se o tom, že jde o zastavení vzdušných úderů z Ukrajiny na Rusko, uvedla zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. „Jde ale i o jednostranné zastavení bojů z ukrajinské strany, to znamená, že pokud ruská armáda bude útočit, pokud bude kupit síly nebo bude podnikat útočné akce, tak Ukrajinci budou útočit nazpět. Pokud i Rusové budou dodržovat toto nařízení, pak by to mohlo být bezprecedentní opatření,“ sdělila.
Stomatová také poznamenala, že i minutu po půlnoci zněl v Kyjevě poplach, jelikož se objevily na telegramových kanálech zprávy, že ruská armáda vyslala reaktivní bezpilotní letouny ve směru na hlavní městi. „Čekáme, zda skutečně bude noc klidnější, nebo se údery z ruské strany budou opakovat,“ podotkla Stomatová.
Jednostranný klid zbraní z ukrajinské strany měl začít v pátek o půlnoci a skončit má 8. září ve 23:59.
O chystané cestě Witkoffa a Trumpova zetě Kushnera do metropolí válčících zemí dříve informovaly ruská státní tisková agentura TASS či americký zpravodajský server Axios s odvoláním na své zdroje. Ukrajinský prezident Zelenskyj následně uvedl, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy. Kreml věc nekomentoval.
Witkoff a Kushner již několikrát navštívili Moskvu a o jejich cestě do ukrajinské metropole se vyjednávalo několik měsíců, uvedla agentura AFP. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Američany od návštěvy Kyjeva odradit.