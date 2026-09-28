Spor ve slovenské vládní koalici by mohl vyústit v předčasné volby


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Slovenské vládě podle jejího předsedy Roberta Fica (Smer) hrozí ztráta parlamentní většiny, případně předčasné volby. Důvodem je plánovaná výměna ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Jeho konec požaduje nejmenší koaliční partner, pravicová Slovenská národná strana (SNS), za níž se Taraba do vlády dostal. Fico podle očekávání v neděli informoval prezidenta Petera Pellegriniho, že bere zpět návrh na Tarabovo odvolání ze září.

SNS na odvolání Taraby trvá i po výrocích premiéra Fica, že by takový krok způsobil vládní koalici ztrátu její nynější těsné většiny ve sněmovně a mohl vyústit v konání předčasných voleb.

Podle zpravodaje ČT na Slovensku Jana Šilhana tato možnost může nastat. „Stačilo by, aby se jedna ze stran konfliktu vzepřela a vláda bez ní nemá dostatek hlasů v parlamentu,“ vysvětlil.

Fico v neděli vyzval šéfa SNS a Tarabu k urovnání jejich sporu. V této souvislosti Fico řekl, že je připraven i na předčasné parlamentní volby v lednu příštího roku. V řádném termínu jsou příští volby na Slovensku plánovány na září 2027. SNS by se předčasné volby nemusely hodit, podotýká Šilhan.

Slovenské koalici hrozí podle Fica kvůli výměně ministra ztráta většiny
Slovenský premiér Robert Fico (Smer)

„Podle většiny předvolebních průzkumů je aktuálně pod pětiprocentní hranicí, nutnou pro vstup do Slovenské národní rady. A hodit by se to nemuselo ani Tomáš Tarabovi. On sám zdůrazňuje, že nechce být příčinou předčasných voleb, ale taktéž už dříve zdůraznil, že pokud by se přesunul do poslaneckého křesla, tak může být jakýmsi klínem, který by znepříjemňoval vládě současnou pozici,“ dodal Šilhan.

Předseda SNS Andrej Danko v pondělí nicméně zopakoval, že poslanci jeho strany jsou připraveni podpořit ve sněmovně opoziční návrh na vyslovení nedůvěry Tarabovi.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Odvolání Taraby je tématem od května

SNS už od května neúspěšně žádá odvolání Taraby, kterého tato strana do funkce navrhla po posledních parlamentních volbách z roku 2023 a se kterým se dostala do konfliktu. V uplynulých týdnech pak tento požadavek SNS vyústil v její spor s Ficem.

Ten sice hlavě státu zhruba před dvěma týdny podal návrh na odvolání Taraby, následně ale ohlásil jeho stažení, což také nyní podle prohlášení úřadu vlády učinil.

Důvodem podle Fica je, že po odvolání ministra životního prostředí a jeho návratu do sněmovny jako poslance by koalice přišla o nynější většinu tří hlasů. Taraba, který není členem SNS, by podle médií mohl ve sněmovně spolupracovat s několika dalšími politiky.

Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS
Ministr životního prostředí Tomáš Taraba

„SNS neporuší koaliční smlouvu. Koaliční smlouvu porušuje předseda vlády,“ tvrdil Danko o chystané podpoře poslanců své strany opozičnímu návrhu odvolat Tarabu v parlamentu. Podle koaliční smlouvy má každý z předsedů vládních stran právo navrhnout odvolání funkcionářů za tuto stranu a koaliční partneři jsou povinni této iniciativě vyhovět.

Danko ujistil, že jeho strana nechce přispět k pádu vlády, nyní čtyřnásobný slovenský premiér Fico podle něj ale přestává vnímat politickou realitu. SNS také nehodlá podpořit případné vypsání nových voleb, které Fico připustil kvůli sporu mezi Dankovou stranou a Tarabou.

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby
Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (za SNS)

Opoziční strany v reakci na nejnovější spor ve vládní koalici tvrdily, že jediným řešením vzniklé situace je vypsání nových voleb.

Nejde o první krizi současné vládní koalice na Slovensku. Už loni se Fico po dřívějším odchodu či vyloučení několika poslanců z klubů SNS a vládní strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) dohodl s rebelujícími poslanci na další podpoře kabinetu. Dva z nich se pak stali ministry. Tomu předcházelo nové přerozdělení křesel ve vládě, když se SNS a Hlas-SD vzdaly vlivu shodně na jedno ministerstvo, a to ve prospěch Ficovy strany SMER – sociálna demokracia.

Ficova vláda si zajišťuje podporu dalších nezařazených poslanců
Robert Fico

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