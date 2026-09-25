Slovenské koalici hrozí podle Fica kvůli výměně ministra ztráta většiny

Vládní koalici na Slovensku hrozí podle premiéra Roberta Fica (Smer) ztráta parlamentní většiny kvůli plánované výměně ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Fico v pátek pohrozil, že návrh na odvolání Taraby, který minulý týden předložil hlavě státu, nakonec stáhne. Taraba, jehož konec ve funkci ministra už delší dobu požaduje nejmenší vládní strana SNS, dříve sdělil, že po jeho odvolání a návratu do sněmovny jako poslance by vládní koalice ztratila současnou křehkou většinu.
„Toto personální rozhodnutí Slovenské národní strany vede ke ztrátě parlamentní většiny. Pokud nebudu mít jako předseda vlády garance normálního fungování vlády a parlamentní většiny, jsem připraven návrh na odvolání ministra životního prostředí stáhnout,“ řekl Fico, který Tarabu v uplynulých týdnech opakovaně obhajoval.
Podle slovenských médií by se Taraba po odvolání z funkce ministra a po návratu do sněmovny mohl spojit s několika dalšími politiky, což by vedlo k tomu, že vládní koalice by ve 150členné sněmovně přišla o současnou většinu tří hlasů.
Členové slovenské vlády, kteří byli zvoleni poslanci, během výkonu funkce v kabinetu poslanecký mandát nevykonávají a na jejich místo do sněmovny nastupují náhradníci. V případě, že ministr musí křeslo ve vládě předčasně opustit a následně uplatní poslanecký mandát, jeho náhradník v parlamentu končí.
SNS už letos na jaře žádala odvolat Tarabu, kterého do této funkce navrhla po parlamentních volbách z roku 2023. S Tarabou, jenž není členem SNS, se tato strana v minulosti opakovaně dostala do sporu. Původně si politici dali čas na řešení této personální záležitosti do září.
Nynější tříčlenné vládní koalici na Slovensku nehrozí ztráta většiny ve sněmovně poprvé. Po dřívějším odchodu či vyloučení několika poslanců z klubů SNS a další vládní strany Hlas-SD se Fico loni s rebelujícími poslanci dohodl na podpoře kabinetu. Dva z nich se pak stali ministry. Tomu předcházelo nové přerozdělení křesel ve vládě, když se SNS a Hlas–SD shodně vzdaly vlivu na jedno ministerstvo, a to ve prospěch Ficovy strany Smer.