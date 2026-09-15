Fico navrhl odvolat ministra Tarabu, jak žádala vládní strana SNS


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navrhl hlavě státu odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, informoval prezident Peter Pellegrini. Krok už letos na jaře žádala nejmenší vládní strana SNS, která Tarabu navrhla členem nynějšího kabinetu po parlamentních volbách z roku 2023. SNS dříve uvedla, že jejím kandidátem na nového ministra životního prostředí bude státní tajemník (náměstek) na tomto ministerstvu Filip Kuffa.

Pellegrini ve videonahrávce řekl, že uvedeným návrhem se bude zabývat po svém návratu z nadcházejícího zasedání Valného shromáždění OSN, které začne příští týden.

„Po návratu stanovím termín, kdy pana ministra odvolám, a zároveň během této doby budeme s předsedou vlády vést rozhovory, zda a koho z členů vlády pověřím řízením tohoto ministerstva, pokud nebude definitivně rozhodnuto o nástupci Tomáše Taraby,“ uvedl prezident.

SNS se dříve opakovaně dostala do sporu s Tarabou, který není členem této strany, ale byl za ní zvolen poslancem v posledních parlamentních volbách. Letos v květnu SNS vyzvala k výměně ministra životního prostředí, politici si pak stanovili lhůtu právě na září. Fico v uplynulých týdnech opakovaně obhajoval Tarabu, který ještě v úterý dopoledne podepsal za vládu smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků na modernizaci oceláren na východním Slovensku.

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby
Slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (za SNS)

Taraba se chce vrátit do sněmovny

Taraba v uplynulých dnech uvedl, že se po případném odvolání z funkce ministra vrátí do sněmovny, kde bude pracovat jako „autonomní poslanec“. To by mohlo ještě více zkomplikovat práci vládní koalici, která se ve 150členné sněmovně nyní opírá o většinu tří hlasů.

Členové slovenské vlády, kteří byli zvoleni poslanci, během výkonu funkce v kabinetu poslanecký mandát nevykonávají a na jejich místo do sněmovny nastupují náhradníci. V případě, že ministr například po svém odvolání opět uplatní poslanecký mandát, jeho náhradník v parlamentu končí.

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Slovenský premiér Robert Fico

Z deseti zvolených poslanců za SNS v posledních volbách byl členem této strany pouze její předseda Andrej Danko. Stejně jako Taraba není členkou SNS ani například nynější ministryně kultury Martina Šimkovičová, kterou do vládní funkce rovněž navrhla Dankova strana.

SNS se loni ve prospěch Ficovy strany Smer vzdala ministerstva cestovního ruchu a sportu; do čela tohoto ministerstva byl pak jmenován Rudolf Huliak, který ještě předloni spolu se dvěma kolegy vystoupil z poslaneckého klubu SNS. V nynější Ficově vládě došlo také k několika dalším personálním změnám.

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