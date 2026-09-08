Fico vyzval šéfa prokuratury k rezignaci. Útok na právní stát, odpověděl

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) vyzval generálního prokurátora Maroše Žilinku k rezignaci. Ministerský předseda prohlásil, že Žilinka zastává politicky opoziční postoj k vládní koalici a že prokuratura selhává ve své práci. Generální prokurátor, který nynější vládu dříve opakovaně kritizoval za některé její kroky, Ficovu výzvu označil za frontální útok na právní stát. Dodal, že v čele prokuratury hodlá setrvat do skončení svého funkčního období.
„Považujeme generálního prokurátora za překážku obnovování důvěry občanů Slovenské republiky v právní stát. Pan Žilinka by měl odstoupit z funkce kvůli selhání a nezpůsobilosti plnit úlohy generálního prokurátora,“ řekl Fico.
Premiér naznačil možné změny v právní úpravě fungování prokuratury, pokud Žilinka zůstane ve funkci. Připustil, že vláda nyní nemá zákonné možnosti odvolat Žilinku z čela prokuratury.
„Nikdy nebudu naplňovat vaše představy, vaše sliby, pokud nebudou v souladu s ústavou a se zákony,“ vzkázal Žilinka předsedovi vlády. Dodal, že dlouhodobě přetrvávají snahy o mocenské ovládnutí prokuratury. Ficovu kritiku na svou adresu odmítl. Podle něj výzva k rezignaci přišla ze strany těch, kdo mají zájem na jistém vyřízení některých trestních případů.
Základní parametry o prokuratuře, která například vykonává dozor nad postupem policie při trestním stíhání, upravuje slovenská ústava. Prokuratura na Slovensku je hierarchicky řízenou institucí, ve které má nejsilnější postavení právě její šéf.
Žilinku do funkce zvolil i Fico a jeho Smer
Žilinku do čela prokuratury zvolil parlament velkou většinou hlasů poslanců v roce 2020. V kandidatuře ho při hlasování sněmovny podpořil také Fico a jeho kolegové ze strany Smer, která tehdy byla v opozici. Sedmileté funkční období Žilinkovi skončí v prosinci 2027, tedy po příštích parlamentních volbách.
Fico kritizoval prokuraturu například za to, že země nebude nikoho stíhat za rozhodnutí bývalé vlády darovat Ukrajině stíhačky MiG-29 a části systému protivzdušné obrany Kub v rámci pomoci Kyjevu při obraně proti ruské vojenské invazi z února 2022. Nynější Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob zastavila.
Ministerský předseda také tvrdil, že Žilinka dělá nadpráci při stíhání lidí, které navrhl do funkce Smer a jim blízkých osob.
Žilinka už dříve uvedl, že po změnách v trestním právu z dílny současné Ficovy vlády byl loni boj proti korupci na Slovensku katastrofální. Podle šéfa prokuratury v zemi také značně klesl počet lidí stíhaných či obžalovaných za daňové trestné činy.
Je to ovlivňování trestního řízení, míní opoziční hnutí
Nejsilnější opoziční hnutí Progresivné Slovensko označilo Ficovu výzvu na adresu Žilinky za zjevný pokus ovlivňovat trestní řízení, která se týkají Smeru.
Například místopředseda sněmovny za tuto stranu a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar čelí před soudem spolu s dalšími lidmi obžalobě pro podezření ze zneužívání policie k politickým účelům za dřívějšího vládnutí Ficovy strany.
V podobném případu prokuratura pod Žilinkovým vedením v roce 2022 zrušila stíhání nejen Fica jako opozičního politika, ale také jeho spolupracovníka a nynějšího ministra obrany Roberta Kaliňáka a dalších dvou lidí.