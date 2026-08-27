Slovenský soud poslal do vazby dva obviněné z přípravy útoku na továrnu na drony

Soud na Slovensku poslal do vazby dva obviněné v případu připravovaného žhářského útoku na továrnu výrobce bezpilotních systémů, jehož odhalení oznámila slovenská policie v úterý. Potvrdila to mluvčí krajského soudu v Prešově Ivana Petrufová. Kvůli podané stížnosti se rozhodnutím okresního soudu v Prešově bude zabývat odvolací soud, na jeho verdikt vyčkají oba obvinění ve vazbě.
Slovenští kriminalisté v kauze stíhají dohromady tři cizince; jeden z nich byl zadržen v Německu na základě evropského zatýkacího rozkazu a očekává se jeho vydání na Slovensko. Policie je obvinila z obecného ohrožení. Podle ní jsou podezřelí z toho, že incident plánovali na objednávku.
Slovenská prokuratura uvedla, že na Slovensku byli zadrženi Lotyš a Ukrajinec, v Německu pak jeden občan Lotyšska.
„Evropský zatykač slovenského soudu, který se ho týkal, jsme realizovali předevčírem,“ uvedlo ve čtvrtek generální státní zastupitelství v Hamburku. Podrobnosti k tomu, kde policie 26letého muže zadržela, prokuratura nesdělila. Podle časopisu Der Spiegel jej policisté dopadli v Hamburku, nyní je ve vazbě a zřejmě jej čeká vydání na Slovensko.
Advokát Lotyše zadrženého na Slovensku podle médií řekl, že jeho klient spolupracuje se slovenskými úřady a tvrdí, že v případu jednal nedobrovolně.
Petrufová uvedla, že o vazebním stíhání Lotyše soud rozhodl z důvodu takzvané předstižné a útěkové vazby, tedy v obavě, že by na svobodě mohl pokračovat v trestné činnosti nebo uprchnout. Na Ukrajince soud uvalil předstižnou vazbu.
Pokus o žhářský útok
Slovenský prezident Peter Pellegrini vyzval kabinet premiéra Roberta Fica (Smer), aby situaci nepodceňoval a incidentem se zabýval na svém jednání nebo na mimořádné schůzce členů bezpečnostní rady státu. Podle Pellegriniho by vláda měla ujistit podniky a veřejnost, že po úspěšném překažení útoku jsou i ostatní možné cíle útoků na Slovensku dostatečně chráněny. Opozice už dříve kritizovala vládu, že o odhaleném pokusu o sabotáž mlčí.
Odhalení pokusu o útoku na továrnu oznámila slovenská policie v úterý. Při razii kriminalisté zajistili například větší množství zápalné směsi, takzvaný napalm, dále nářadí a mobilní telefony.
Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi sedmdesát zaměstnanců.
Média: Jde o továrnu ukrajinského podnikatele
Detaily o připravovaném útoku slovenská policie nesdělila. Slovenský tisk napsal, že obvinění plánovali podpálit továrnu patřící skupině Skyeton, kterou založil ukrajinský podnikatel Oleksandr Stepura. U východoslovenského Prešova vyrábí pokročilé typy monitorovacích dronů. Denník N napsal, že Stepura investoval na Slovensku kvůli tomu, aby ochránil výrobu před ruskými útoky.
Podle slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) továrna u Prešova na východním Slovensku v poslední době svou produkci na Ukrajinu nevyvážela.
Slovenská média uvedla, že k odpovědnosti za plánovaný útok na továrnu se prostřednictvím e-mailové zprávy přihlásila málo známá organizace Globální občané za mír 1984. Připojila také například nahrávku z přípravy útoku.
Podle listu Denník N Skyeton v reakci na incident na Slovensku tvrdil, že jeho výrobní zařízení na Ukrajině se opakovaně snažili zlikvidovat Rusové. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) řekl, že Slovensko je středobodem a dějištěm mnoha hybridních operací.
Útoku na pardubickou zbrojovku
Letos v březnu požár poničil výrobní halu české technologické a zbrojařské společnosti LPP. Česká policie případ vyšetřuje jako teroristický útok, v této souvislosti bylo zadrženo jedenáct lidí.
K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která uvedla, že požárem protestuje proti výrobě zbraní pro Izrael. Zbrojovka před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích vyrábět a vyvíjet drony s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle LPP Holding ale spolupráce nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky v Evropě v posledních letech opakovaně varovaly před sabotážními akcemi a špionáží. Například v Česku podle Bezpečnostní informační služby přetrvává riziko využití takzvaných agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska.