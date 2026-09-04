Nevystavil jsem se nebezpečí, řekl Macinka k rozhovoru s přestrojenými aktivisty

Nemám pocit, že bych se vystavil nebezpečí, řekl v Interview ČT24 ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v souvislosti s poskytnutím rozhovoru aktivistické skupině Detektivní parta. Ta se před ministrem vydávala za publicistu vystupujícího pod pseudonymem Thomas Paukner a maskovaného kuklou. Podle skupiny i opozice ministr podcenil bezpečnost. Ministr se vyjádřil i k návrhu státního rozpočtu. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Ministr uvedl, že „se snaží potvrzovat všechny rozhovory“. Na otázku moderátora, zda běžně poskytuje rozhovory zakuklencům, Macinka odpověděl, že nikoliv. Uvedl, že na první pohled mu byl zakuklený člověk podezřelý a říkal si, zda to nebude pan (Vojtěch) Pšenák (člen Detektivní party, pozn. red.).
„Jsem pro každou špatnost, byl jsem zvědav, co na mě vytáhnou, co na mě vyzkouší jako provokaci. Rozhodl jsem se to dohrát do konce,“ podotkl s tím, že poté byl překvapen, že „nebylo vůbec nic“, rozhovor byl „průměrný“ a nevybočoval „ze standardu“.
Na otázku, zda jej ochranka pustila k někomu, kdo je zakuklený, Macinka řekl, že není člověk, který „jako papaláš chodí obklopen třiceti policisty“. Na dotaz, zda byl prostor, kde se rozhovor odehrával, dopředu zkontrolován, Macinka odpověděl, že předpokládá, že nebyl. „Myslím, že je to jedno, protože ochranka tam se mnou byla,“ podotkl a dodal, že věděl, že jde o pana Pšenáka.
Skupina Detektivní parta ve čtvrtek zveřejnila video, kde podle ní ministr podcenil bezpečnostní opatření jako chráněná osoba a jeho ochranka údajně ve studiu nepostřehla makety zbraní či výbušnin. Situaci kritizovala i opozice.
Na otázku, zda neohrozil bezpečnost země, protože jako ministr zahraničí disponuje tajnými informacemi týkajícími se Česka, NATO či EU, Macinka řekl, že dokumenty „nenosí po kapsách“ a zároveň zmínil, že nosí v kapse tlačítko, které kdyby zmáčkl, tak údajné atrapy, které v místnosti podle videa byly, by „neobstály vůči ne-atrapám, které by potom vytahovali jiní lidé“. Jde podle něj navíc pouze o jeden nástroj ochrany.
Zopakoval, že před ochrankou nic nezatajuje. „Dodržuji tato pravidla. Když chci jít někam ven, tak vím, že jsem chráněná osoba a nebudu uvádět svoje kolegy z policie do problémů,“ uvedl a dodal, že byl přítomen jeden policista v autě a druhý, který na něj celou dobu během rozhovoru viděl a „posílal fotografie ostatním policistům“.
Policejní ochranná služba se nicméně věcí zabývá, napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. „Na základě informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly,“ uvedl také mluvčí Tomáš Procházka.
„To se řeší, nevím, jak to dopadne, ale bylo to moje rozhodnutí, toto aranžmá. To není jejich rozhodnutí a oni musí respektovat také do značné míry přání chráněné osoby,“ podotkl Macinka. Podotkl, že je mezi ním a policisty symbióza, která „funguje dobře“. Podle něj jsou mezi ním a ochrannou službou další bezpečnostní opatření. Policie podle něj nijak nepochybila.
„Opravdu nemám pocit, že bych se vystavil nebezpečí,“ uvedl Macinka s tím, že o rozhovorech, které bude poskytovat, si rozhodne sám. Na otázku, zda o tom hovořil s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ministr řekl, že nikoliv a hovořili spolu ve čtvrtek pouze o rozpočtu.
Jednání o státním rozpočtu na příští rok
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pondělí představila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 389 miliard. Macinka v úterý uvedl, že se Motoristům schodek zdá příliš vysoký. Na otázku moderátora, proč se proti schodku ozvali až v úterý, Macinka řekl, že se o něm dozvěděli v pondělí a podotkl, že už na pondělním jednání vlády prohlásil, že je to problém a je potřeba přistoupit dlouhodobě k strukturálním a systémovým změnám.
„Abychom se nedostali do stejné situace i za rok, protože potom by byl velký problém rozpočet na rok 2028 nejen sestavit, ale také z naší strany podpořit,“ zopakoval.
Moderátor poznamenal, že od Motoristů za celou dobu nepřišel návrh zákona, který by naznačoval ochotu konsolidovat veřejné finance a nyní jsou Motoristé překvapeni, že je navržený schodek 389 miliard korun. Macinka k tomu řekl, že věděli, že schodek bude vysoký.
„Věděli jsme, že bude vyšší než letos. S tím jsme se nějak smiřovali, ale s výhledem i na dohodu v koalici, která je, že konsolidace schodku a veřejných financí začne v roce 2028 a v roce 2029 bude pokračovat. To je něco, na čem jsme se koaličně shodli,“ uvedl. Motoristé podle něj zůstávají při zemi. „Víme, že je situace nějaká a je potřeba k tomu přistoupit racionálně, a proto bylo jasné, že schodek minus 156 miliard pro rozpočet 2027 je naprosto nemyslitelné,“ uvedl.
Zmínil také, že k situaci přistupuje politicky a pokud by podle něj Motoristé měli ministerstvo financí a většinu ve vládě, tak by měli jiné priority, protože jsou jiná politická strana než hnutí ANO. „Věděli bychom, že třeba na toto není možné dávat peníze teď. Měli bychom asi větší tlak na snižování deficitu než na podporu investic,“ uvedl s tím, že jde o otázku politického názoru.
Motoristé podle něj přišli s návrhy, které by znamenaly vyšší úsporu než jen dvacet miliard. Podotkl, že bude jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (nestr. za ANO) o nákladech a plánuje jednat i s ministrem školství Robertem Plagou (nestr. za ANO).
Strana si podle něj umí představit, že by například zdravotnictví mohlo fungovat i s nižší částkou. „Budeme se chtít s ministrem zdravotnictví dohodnout na tom, aby úhradová vyhláška, kterou nyní připravuje na základě těch obrysů navrhovaného rozpočtu, byla přepracována a aby nepracovala s tak vysokou sumou,“ dodal.
Macinka hovořil i o Filipu Turkovi (nestr. za Motoristy) a o jeho případném návratu na jednání ministerstva životního prostředí. Už dříve v pátek prohlásil, že Turek by se měl i přes vyšetřování své dopravní nehody jednání resortu životního prostředí znovu účastnit.
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