Česko přijalo opatření v reakci na incidenty v Německu, uvedl Metnar


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci, uvedl v pátek ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo, zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku.

Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a i nadále platí stupeň ohrožení terorismem B. „Ministerstvo vnitra situaci v okolních státech včetně Německa v souvislosti s nárůstem incidentů spojovaných s podezřením na sabotáže či hybridní působení cizí moci pozorně sleduje,“ uvedl ministr. „Na aktuální vývoj reagujeme přijetím konkrétních opatření, která však z bezpečnostních důvodů není možné specifikovat,“ dodal.

Podle pátečního vydání deníku Právo se zvýšila ochrana letišť a nádraží.

Německo na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov. Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento hybridní útok Rusku. Moskva to odmítla.

Německé úřady vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže. Podle úřadů je za nimi buď cizí mocnost, nebo levicoví extremisté.

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Německá policie, ilustrační foto

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