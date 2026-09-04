Opozice k podání návrhu na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti

Zástupci sněmovní opozice podávají k Ústavnímu soudu návrh, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše (ANO), a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Kabinet si za úpravami stojí a brání je jako potřebné pro sestavení realistického rozpočtu. Představitelé ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 už dříve avizovali, že návrh se bude týkat procedury i jádra změn.
Vláda tvrdí, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Podle kritiků ale novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády a umožňuje vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Opoziční lídři mluví o narušení dělby moci.
„Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně víc, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu,“ vysvětlil své rozhodnutí zákon vetovat prezident Petr Pavel. Také kritizoval, že novela rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny, či že umožňuje, aby ministerstvo financí měnilo hospodaření některých nezávislých institucí na základě takzvané dohody.
Sněmovna přehlasovala minulou středu veto hlavy státu v pevně stanovený čas, a to hlasy 104 přítomných koaličních poslanců. Potřeba jich bylo nejméně 101. Předloze se zákonodárci věnovali zhruba pět hodin čistého času. V řádné debatě ale stihl vystoupit jediný z 33 přihlášených poslanců, na což hodlá opozice soud také upozornit.